Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Норвегії поблизу аеропорту помічено невідомий дрон

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Норвегії поблизу аеропорту помічено невідомий дрон
фото з відкритих джерел

Аеропорт був закритий на ніч, але 1 жовтня відкриється зранку за звичним графіком

Увечері 30 вересня біля аеропорту Бреннейсунн у Норвегії був зафіксований безпілотний літальний апарат. Співробітники аеропорту помітили дрон у повітрі і одразу викликали поліцію, але не вдалося встановити особу, яка керувала ним. Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK, пише «Главком».

Після того, як в диспетчерській вежі аеропорту було помічено дрон, один з рейсів був перенаправлений, а аеропорт тимчасово закрили на ніч. Поліція розпочала пошукові заходи, однак вони не дали результатів.

Представник поліцейського округу Нурланн Мортен Серенсен зазначив: «Ми завершили пошуки, використовуючи наявні поліцейські ресурси в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов'язаного з ним. Тому після того, як ми завершили пошуки, роботу на місці було припинено».

Речниця аеропорту Avinor Кароліне Персен також підтвердила, що останній рейс успішно приземлився відповідно до розкладу. Аеропорт був закритий на ніч, але 1 жовтня відкриється зранку за звичним графіком.

Нагадаємо,  у Норвегії в неділю ввечері, 28 вересня, було зафіксовано одразу два випадки появи невідомих безпілотників у зонах обмеження польотів поблизу аеропортів. Пасажирські рейси були вимушено перенаправлені.

Також 27 вересня, у двох країнах-членах НАТО, Норвегії та Нідерландах, повідомили про інциденти з виявленням невідомих літальних об'єктів, схожих на дрони. 

Теги: аеропорт поліція безпілотник Норвегія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлі та автівки
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад два десятки поранених (оновлюється)
Вчора, 19:52
Удари дронів СБУ руйнують російську економіку
Це наші карти на переговорах
29 вересня, 17:37
Українські захисники збили БпЛА російський гелікоптер Мі-8
Збиття російського Мі-8 дроном: зʼявилися нові деталі
29 вересня, 17:02
Спостерігачі агентства зафіксувала збиття дрона приблизно за 800 метрів від периметра атомної електростанції
МАГАТЕ зафіксувало збиття дрона біля Південноукраїнської АЕС
26 вересня, 08:34
Росія щодоби запускає по Україні сотні дронів «Шахед» із термобаричними зарядами. Щодня руйнування і жертви серед цивільного населення
НАТО, США, Україна. У кого є ефективне рішення проти російських «Шахедів»?
22 вересня, 15:00
Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися «юристами» та пропонували послуги з chargeback
Поліція заявила про затримання членів міжнародного шахрайського call-центру
19 вересня, 15:10
Очільник Ленінградської області стверджує, що загрози розливу нафтопродуктів начебто немає
У Ленінградській області безпілотники атакували нафтоналивний порт «Приморськ»
12 вересня, 06:55
Десятки тисяч протестувальників вийшли в понеділок на вулиці столиці Непалу
Поліція в столиці Непалу відкрила вогонь по мітингувальниках, загинуло понад 10 людей
8 вересня, 16:44
Столична поліція висловлює подяку громадянам за дотримання вимог законодавства
Декларація нелегальної зброї: поліція Києва назвала перші результати кампанії
5 вересня, 14:22

Соціум

У Норвегії поблизу аеропорту помічено невідомий дрон
У Норвегії поблизу аеропорту помічено невідомий дрон
У Росії комуналка злетить майже на 30%
У Росії комуналка злетить майже на 30%
Помер український поет Віталій Коротич, який жив у Москві і підтримав російську агресію
Помер український поет Віталій Коротич, який жив у Москві і підтримав російську агресію
Як мозок реагує на фастфуд? Чим дивує нове дослідження науковців
Як мозок реагує на фастфуд? Чим дивує нове дослідження науковців
У Польщі затримано двох українців, які мали фальшиві печатки про перетин кордону
У Польщі затримано двох українців, які мали фальшиві печатки про перетин кордону
Осінній відпочинок у Європі: експертка порадила чотири бюджетні варіанти
Осінній відпочинок у Європі: експертка порадила чотири бюджетні варіанти

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua