У Норвегії поблизу аеропорту помічено невідомий дрон

Аеропорт був закритий на ніч, але 1 жовтня відкриється зранку за звичним графіком

Увечері 30 вересня біля аеропорту Бреннейсунн у Норвегії був зафіксований безпілотний літальний апарат. Співробітники аеропорту помітили дрон у повітрі і одразу викликали поліцію, але не вдалося встановити особу, яка керувала ним. Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK, пише «Главком».

Після того, як в диспетчерській вежі аеропорту було помічено дрон, один з рейсів був перенаправлений, а аеропорт тимчасово закрили на ніч. Поліція розпочала пошукові заходи, однак вони не дали результатів.

Представник поліцейського округу Нурланн Мортен Серенсен зазначив: «Ми завершили пошуки, використовуючи наявні поліцейські ресурси в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов'язаного з ним. Тому після того, як ми завершили пошуки, роботу на місці було припинено».

Речниця аеропорту Avinor Кароліне Персен також підтвердила, що останній рейс успішно приземлився відповідно до розкладу. Аеропорт був закритий на ніч, але 1 жовтня відкриється зранку за звичним графіком.

Нагадаємо, у Норвегії в неділю ввечері, 28 вересня, було зафіксовано одразу два випадки появи невідомих безпілотників у зонах обмеження польотів поблизу аеропортів. Пасажирські рейси були вимушено перенаправлені.

Також 27 вересня, у двох країнах-членах НАТО, Норвегії та Нідерландах, повідомили про інциденти з виявленням невідомих літальних об'єктів, схожих на дрони.