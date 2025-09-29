Головна Країна Події в Україні
Збиття російського Мі-8 дроном: зʼявилися нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Збиття російського Мі-8 дроном: зʼявилися нові деталі
Українські захисники збили БпЛА російський гелікоптер Мі-8
Так звані воєнкори підтвердили загибель частини екіпажу

Сьогодні, 29 вересня, військові батальйону «Хижаки Висот» 59-ї бригади Сил безпілотних систем ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона. Внаслідок удару є загиблі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на так званих російських воєнкорів.

Українські захисники продовжують ефективно знищувати дорогу ворожу техніку за допомогою FPV-дронів. Попри ранкові заяви ворога про нібито евакуацію всього екіпажу, російські воєнкори підтвердили загибель особового складу, не уточнивши кількість.

Нагадаємо, пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем знищили російський ударний гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Гелікоптер Мі-28Н «Нічний мисливець» є одним з основних ударних вертольотів армії РФ.

Як повідомлялося, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня вдарили по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК «Іскандер» на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ. Раніше Сили оборони знищили російський безпілотник «Форпост».

До слова оператори FPV-дронів сьомого корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині. 

Теги: вертоліт безпілотник

