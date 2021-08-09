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    У Пакистані хочуть стратити дитину, яка помочилася на килим

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    У Пакистані натовп мусульман вимагає стратити хлопчика - У Пакистані хочуть стратити дитину, яка помочилася на килим
    У Пакистані натовп мусульман вимагає стратити хлопчика
    Фото: Reuters

    За твердженням мусульманської громади, хлопчик здійснив богохульство, а у Пакистані за таке загрожує смертна кара

    У Пакистані натовп мусульман напав на Індуїстський храм через рішення суду, який випустив під заставу звинуваченого у богохульстві восьмирічного хлопчика.Про це пише Daily Mail.

    Зазначається, що натовп вимагав стратити дитину. Наразі хлопчик з сім'єю знаходиться під державним захистом, так як в провінції тривають заворушення. Для придушення бунту в район Рахім-Яр-Хан перекинули воєнізовані формування.

    За слова рідних дитини, він досі не розуміє, в чому був його злочин та чому його протримали у в'язниці тиждень.

    Відомо, що хлопчика затримали минулого місяця. Його звинуватили в тому, що він навмисне помочився на килим в релігійній школі, де зберігаються священні книги.

    За твердженням мусульманської громади, хлопчик здійснив богохульство, а у Пакистані за таке загрожує смертна кара.

    До слова, влада Пакистану заблокувала TikTok через «аморальний та непристойний» контент.

    Нагадаємо, у США повернули федеральний мораторій на смертну кару.

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    Теги: церква діти місцева влада релігія Пакистан смертна кара злочин
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    У Пакистані хочуть стратити дитину, яка помочилася на килим