У США повернули федеральний мораторій на смертну кару

Генпрокурор Сполучених Штатів Америки Меррік Гарланд впровадив мораторій на здійснення смертних кар на

Генпрокурор Сполучених Штатів Америки Меррік Гарланд впровадив мораторій на здійснення смертних кар на

Генпрокурор Сполучених Штатів Америки Меррік Гарланд впровадив мораторій на здійснення смертних кар на

Генпрокурор Сполучених Штатів Америки Меррік Гарланд впровадив мораторій на здійснення смертних кар на

Мораторій знімався лише рік тому, за Трампа

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд впровадив мораторій на здійснення смертних кар на федеральному рівні. Відповідна заява розміщена на його офіційному сайті.

«Міністерство юстиції має забезпечити, щоб усім, хто підпадає під федеральну систему кримінального правосуддя, не тільки надавалися права, гарантовані конституцією і законами Сполучених Штатів, а й щоб з ними поводилися справедливо і гуманно», – йдеться в заяві Гарланда.

Як наголосив американський генпрокурор, «це зобов'язання має особливу силу у випадках, пов'язаних зі смертною карою».

Нагадаємо, що федеральний мораторій на виконання смертних вироків було за президентства Дональда Трампа у липні 2021 року. З того часу страчено 13 засуджених.

Перед тим покарання у вигляді федеральної смертної кари не застосовувалося в країні протягом 17 років.

Нагадаємо, колишній американський президент Дональд Трамп знову займається великою політикою й готується повернути владу в країні під повний контроль республіканців. Вислів «Врятувати Америку» є новим гаслом Трампа.

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