У Пакистані терорист підірвав себе і вбив понад 40 людей

У результаті теракту поранено майже 200 осіб

У Пакистані вчора терорист підірвав себе на політичному мітингу ісламістів, унаслідок чого загинули 44 людини, ще майже 200 осіб отримали поранення. Про це повідомило The Associated Press.

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Інцидент стався у районі Баджур, поблизу афганського кордону. Видання зазначає, що район був оплотом пакистанських талібів – близьких союзників афганського уряду Талібану – перш ніж пакистанська армія витіснила бойовиків із цього району.

У Баджурі збиралися прихильники політичної партії Маулана Фазлура Рехмана «Джаміат Улема Іслам», яка підтримує регіональних ісламістів. За їхніми словами, самого Рехмана на мітингу не було.

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Офіційні особи оголошували про прибуття Абдула Рашида, лідера партії, коли вибухнула бомба.

Поліція провінції повідомила, що напад здійснив терорист, який підірвав свій вибуховий жилет поруч зі сценою, де сиділи кілька вищих керівників партії. За попередніми даними, за терактом може стояти угруповання «Ісламська держава», яке діє в Афганістані і є противником афганського руху Талібан. Поліція проводить розслідування.

Пакистанський рух Талібан заявив, що вибух був спрямований на те, щоб налаштувати ісламістів одне проти одного. Речник афганських талібів Забіулла Муджахід наголосив, що такі злочини не можуть бути виправдані жодним чином.

Також зазначається, що вибух стався за кілька годин до прибуття віце-прем'єра Китаю Хе Ліфена до Ісламабаду, де він мав взяти участь у заході з нагоди десятиріччя Китайсько-пакистанського економічного коридору – масштабного проєкту, в межах якого Пекін інвестував у Пакистан мільярди доларів.

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Нагадаємо, у січні у мечеті в пакистанському місті Пешавар стався вибух. Відповідальність за теракт взяло на себе пакистанське крило Талібану. У результаті вибуху загинули майже 90 осіб.