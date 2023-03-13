Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У пащу до лева: росіяни масово скуповують тури до Зімбабве

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У пащу до лева: росіяни масово скуповують тури до Зімбабве
фото: з відкритих джерел

Зімбабве переживає бум інтересу із боку серед заможних громадян Росії, оскільки у Європі їх бачити не хочуть 

Здається єдине місце, де ще хочуть бачити росіян – це в Африці. Тому заможні громадяни Росії почали частіше купувати тури та мисливські сафарі у Зімбабве. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Один із таких туристів нещодавно віддав за двотижневе сафарі понад $500 тис.

Одна з головних причин популярності африканського спрямування – західні санкції, які серйозно обмежили можливості багатих росіян подорожувати, уточнює видання.
Президент асоціації операторів сафарі Зімбабве Еммануель Фундіра у розмові з Bloomberg зазначив, що спостерігає зростання кількості клієнтів за межами традиційних ринків, «особливо за рахунок Росії».
Цьому може сприяти той факт, що Зімбабве також зіткнулася із західними санкціями. США та ЄС запровадили обмеження проти керівників африканської країни, звинувативши їх у порушенні прав людини та фальсифікації виборів.

Адміністрація президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви у відповідь на заходи Заходу почала зміцнювати відносини з Москвою, Пекіном та Мінськом, наголошує Bloomberg. Президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку лютого відвідав Зімбабве, яка стала першою країною на південь від Сахари, де побував білоруський лідер. У січні та лютому 2023 року з візитами в країнах Африки побував і голова МЗС РФ Сергій Лавров. Російський міністр відвідав Судан, Малі, Мавританія, Еритрею, Есватині та Анголу.

За словами Еммануеля Фундіра, санкції Заходу проти деяких багатих росіян «обмежують їхній доступ до певних туристичних напрямків». Зімбабве ж, своєю чергою, прагне використовувати дружні зв'язки з Москвою. Співрозмовник Bloomberg зазначив: нещодавно один російський турист витратив $500 тис. на двотижневе сафарі у Зімбабве. Надати більш детальну інформацію він відмовився.

Влітку у Санкт-Петербурзі пройде другий економічний форум Росія – Африка. На думку Фундіра, захід надасть індустрії сафарі Зімбабве додаткову можливість для реклами країни серед заможних росіян.

Зімбабве посідає друге місце в Африці за кількістю слонів – їх у країні близько 100 тисяч пише видання Bloomberg. Щоб отримати дозвіл на полювання на слона, потрібно заплатити $10 тис. У Зімбабве також водяться носороги, леви, леопарди та буйволи.

Нагадаємо, уперше в історії української дипломатії МЗС розпочало відкритий пошук послів. Особливо потрібні зараз посли  у країнах Африки. Подати заявку можна на сайті МЗС.

Читайте також: 

РФ будує оборонні лінії в Криму: побоюються контрнаступу ЗСУ чи корупційні схеми?

Теги: росія Судан президент Африка Сергій Лавров Олександр Лукашенко санкції міністр Адміністрація Президента росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформації щодо загиблих чи постраждалих на цю мить немає
У Росії горить склад із гумою (відео)
14 лютого, 13:48
Ракета влучила в фургон для перевезення гуманітарних вантажів
РФ прицільно вдарила ракетою по іноземним волонтерам у Бахмуті. Шокуючі кадри
14 лютого, 17:03
Країни G7 домовилися посилити санкції проти РФ
Країни G7 домовилися посилити санкції проти РФ
18 лютого, 22:23
На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ
Ворог зосереджує основні зусилля на п’ятьох напрямках
17 лютого, 18:14
Окупанти не можуть контролювати ситуацію в Бердянську
Окупанти закривають виїзд із Бердянська з 1 березня
20 лютого, 06:42
Українська громада у Норвегії
Українська громада в Осло звернулася до норвезьких парламентарів (фото)
24 лютого, 17:11
У Кишиневі невідомі облили фарбою будівлю «Россотрудничества»
У Кишиневі невідомі облили фарбою будівлю «Россотрудничества»
24 лютого, 11:14
Орбан просить не заганяти Путіна в кут
Орбан просить не заганяти Путіна в кут
24 лютого, 14:13
Окупанти перевіряють у мешканців Луганщини наявність документів РФ
На Луганщині окупанти їздять по домівках і змушують брати паспорти РФ
4 березня, 08:42

Соціум

У пащу до лева: росіяни масово скуповують тури до Зімбабве
У пащу до лева: росіяни масово скуповують тури до Зімбабве
Мінськ і Тегеран відновлюють пряме авіасполучення
Мінськ і Тегеран відновлюють пряме авіасполучення
Кадиров зовсім осліп? Промовиста деталь на зустрічі із Путіним (фото)
Кадиров зовсім осліп? Промовиста деталь на зустрічі із Путіним (фото)
Росіянину загрожує позбавлення батьківських прав та в'язниця за малюнок доньки
Росіянину загрожує позбавлення батьківських прав та в'язниця за малюнок доньки
Росіяни заявляють про дрони над військовою частиною
Росіяни заявляють про дрони над військовою частиною
Неспокійна ніч у Бєлгороді: влада заявила про збиття чотирьох ракет
Неспокійна ніч у Бєлгороді: влада заявила про збиття чотирьох ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
14K
Вигнання з Лаври. Онуфрій закликав примиритися з Росією?
13K
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
12K
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
12K
Розстріл воїна за «Слава Україні»: МЗС Молдови зробило заяву
9594
Розпухший Кадиров, Путін вчепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)

Новини

Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту