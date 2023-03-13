У пащу до лева: росіяни масово скуповують тури до Зімбабве

Зімбабве переживає бум інтересу із боку серед заможних громадян Росії, оскільки у Європі їх бачити не хочуть

Здається єдине місце, де ще хочуть бачити росіян – це в Африці. Тому заможні громадяни Росії почали частіше купувати тури та мисливські сафарі у Зімбабве. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Один із таких туристів нещодавно віддав за двотижневе сафарі понад $500 тис.

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Одна з головних причин популярності африканського спрямування – західні санкції, які серйозно обмежили можливості багатих росіян подорожувати, уточнює видання.

Президент асоціації операторів сафарі Зімбабве Еммануель Фундіра у розмові з Bloomberg зазначив, що спостерігає зростання кількості клієнтів за межами традиційних ринків, «особливо за рахунок Росії».

Цьому може сприяти той факт, що Зімбабве також зіткнулася із західними санкціями. США та ЄС запровадили обмеження проти керівників африканської країни, звинувативши їх у порушенні прав людини та фальсифікації виборів.

Адміністрація президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви у відповідь на заходи Заходу почала зміцнювати відносини з Москвою, Пекіном та Мінськом, наголошує Bloomberg. Президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку лютого відвідав Зімбабве, яка стала першою країною на південь від Сахари, де побував білоруський лідер. У січні та лютому 2023 року з візитами в країнах Африки побував і голова МЗС РФ Сергій Лавров. Російський міністр відвідав Судан, Малі, Мавританія, Еритрею, Есватині та Анголу.

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За словами Еммануеля Фундіра, санкції Заходу проти деяких багатих росіян «обмежують їхній доступ до певних туристичних напрямків». Зімбабве ж, своєю чергою, прагне використовувати дружні зв'язки з Москвою. Співрозмовник Bloomberg зазначив: нещодавно один російський турист витратив $500 тис. на двотижневе сафарі у Зімбабве. Надати більш детальну інформацію він відмовився.

Влітку у Санкт-Петербурзі пройде другий економічний форум Росія – Африка. На думку Фундіра, захід надасть індустрії сафарі Зімбабве додаткову можливість для реклами країни серед заможних росіян.

Зімбабве посідає друге місце в Африці за кількістю слонів – їх у країні близько 100 тисяч пише видання Bloomberg. Щоб отримати дозвіл на полювання на слона, потрібно заплатити $10 тис. У Зімбабве також водяться носороги, леви, леопарди та буйволи.

Нагадаємо, уперше в історії української дипломатії МЗС розпочало відкритий пошук послів. Особливо потрібні зараз посли у країнах Африки. Подати заявку можна на сайті МЗС.