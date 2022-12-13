У Петербурзі спалахнула масштабна пожежа

У Росії горить машинобудівний завод

Вранці 13 грудня у Петербурзі виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа виникла в будівлі на території машинобудівного заводу «Звєзда» на площі 200 кв. м, повідомили у пресслужбі ГУ МНС Росії.

Відомості про постраждалих наразі не надходили.

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До ліквідації пожежі залучено 7 одиниць техніки та 35 рятувальників.

Зазначимо, що завод «Звєзда» виготовляє дизельні двигуни багатоцільового призначення.

Як відомо, у державі-терористці Росії прокотилася хвиля пожеж у гіпермаркетах та торгових центрах.

9 грудня у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки».

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12 грудня в підмосковній Балашисі загорівся торговий центр «Стройпарк».

Відомі українці висловили припущення, що пожежі виникли невипадково, а власники-росіяни планують отримати немалі виплати від страхових компаній.