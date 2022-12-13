У Петербурзі спалахнула масштабна пожежа
У Росії горить машинобудівний завод
Вранці 13 грудня у Петербурзі виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа виникла в будівлі на території машинобудівного заводу «Звєзда» на площі 200 кв. м, повідомили у пресслужбі ГУ МНС Росії.
Відомості про постраждалих наразі не надходили.
До ліквідації пожежі залучено 7 одиниць техніки та 35 рятувальників.
Зазначимо, що завод «Звєзда» виготовляє дизельні двигуни багатоцільового призначення.
Як відомо, у державі-терористці Росії прокотилася хвиля пожеж у гіпермаркетах та торгових центрах.
9 грудня у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки».
12 грудня в підмосковній Балашисі загорівся торговий центр «Стройпарк».
Відомі українці висловили припущення, що пожежі виникли невипадково, а власники-росіяни планують отримати немалі виплати від страхових компаній.
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