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У підпалі російського клубу підозрюється окупант, що воював в Україні (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У підпалі російського клубу підозрюється окупант, що воював в Україні (фото)
23-річний Станіслав Іонкін визнав свою вину у масштабній пожежі
фото із соцмережі

У результаті пожежі в нічному клубу в Костромі загинули 15 осіб

Російська поліція затримала підозрюваного у підпалі нічного клубу «Полігон» у Костромі.

В офіційних джерелах його ім'я не розкривається, проте, за даними російських ЗМІ та телеграм-каналів, затриманого звуть Станіслав Іонкін, йому 23 роки, він нещодавно повернувся з війни в Україні.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, 22 серпня 23-річний окупант Іонкін отримав поранення під час бойових дій в Україні. За словами рідних, Іонкін з іншими рашистами віз боєприпаси, коли почався обстріл. Його викинуло з машини, і він зламав ногу. Після цього Іонкіна відправили до шпиталю в Астраханській області, а потім він повернувся до Костромської області.

Іонкін довго перебував на лікарняному, а на початку листопада знову вирушив до військової частини для проходження медкомісії.

Напередодні ввечері він зателефонував рідним і сказав, що в нього все добре, а потім вирушив у нічний клуб при кафе «Полігон».

У підпалі російського клубу підозрюється окупант, що воював в Україні (фото) фото 1

Пізніше поліція затримала підозрюваного у підпалі. Він визнав провину.

Як повідомлялося, пожежа у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася у ніч на 5 листопада. Раніше повідомлялося про вісім жертв. Згодом стало відомо про 15 загиблих.

Винуватця пожежі в клубі в Костромі затримано, його передано слідчим органам.

Теги: війна окупанти росія пожежа

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