Військове командування Польщі наголошує, що вхід у зону EP R130 без відповідного дозволу є порушенням авіаційного законодавства

Нові правила діятимуть цілодобово протягом трьох місяців

Польща вводить суворі обмеження на використання повітряного простору у східній частині країни, вздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Особливий режим діятиме протягом трьох місяців – з 10 березня по 9 червня 2026 року. Про це повідомляє Польське агентство аеронавігаційних послуг (PAŻP) за запитом Оперативного командування Збройних сил Польці, інформує «Главком».

Повідомляється, що рішення про створення зони обмеження EP R130 прийняте задля забезпечення національної безпеки. Нові правила замінюють попередні обмеження (зона EP R129) і діятимуть цілодобово.

Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю інфографіка: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Головні правила та заборони:

Висота : Обмеження поширюються на простір від землі до висоти приблизно 3 км (ешелон FL95). Це означає, що пасажирські літаки курсуватимуть без змін, оскільки їхні маршрути пролягають значно вище.

: Обмеження поширюються на простір від землі до висоти приблизно 3 км (ешелон FL95). Це означає, що пасажирські літаки курсуватимуть без змін, оскільки їхні маршрути пролягають значно вище. Нічний режим : Від заходу до сходу сонця у вказаній зоні діє повна заборона на польоти. Виняток – лише для військової авіації та окремих погоджених операцій.

: Від заходу до сходу сонця у вказаній зоні діє повна заборона на польоти. Виняток – лише для військової авіації та окремих погоджених операцій. Денний режим : У світлу пору доби польоти дозволені лише військовим, рятувальникам (SAR, MEDEVAC), правоохоронцям, а також цивільним суднам за умови подання плану польоту, наявності працюючого транспондера та постійного зв’язку з авіадиспетчерами.

: У світлу пору доби польоти дозволені лише військовим, рятувальникам (SAR, MEDEVAC), правоохоронцям, а також цивільним суднам за умови подання плану польоту, наявності працюючого транспондера та постійного зв’язку з авіадиспетчерами. Дрони: Цивільним безпілотникам дозволено літати лише за умови суворого дотримання кордонів і невтручання в зони ідентифікації ППО (ADIZ) України та Білорусі.

Військове командування Польщі наголошує, що вхід у зону EP R130 без відповідного дозволу є порушенням авіаційного законодавства. Для цивільних суб'єктів, які потребують використання цього простору, встановлено жорсткі вимоги: обов’язкова наявність координатора на землі, здатного за наказом військових забезпечити посадку всіх апаратів протягом 25 хвилин.

Зазначається, що запровадження таких заходів дозволить польським Збройним силам максимально оперативно реагувати на будь-які загрози у прикордонному небі.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск продовжив дію підвищених рівнів терористичної загрози до 31 травня 2026 року. Відповідне рішення ухвалене у відповідь на стабільно високі ризики гібридних атак та диверсій на стратегічних об'єктах. В країні продовжують діяти режими BRAVO (загальна безпека) та CHARLIE-CRP (захист кіберпростору). Особлива увага приділяється енергетичній інфраструктурі, що знаходиться поза межами Польщі, але критично важлива для її життєдіяльності. Ці заходи дозволяють спецслужбам проводити посилені перевірки та забезпечувати цілодобовий моніторинг залізничних вузлів, аеропортів та урядових систем зв'язку Polsat News.