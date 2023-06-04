У Польщі поблизу військової частини знайдено залишки невідомої повітряної кулі

Польський фермер поінформував поліцію про знахідку на своєму полі

Не виключено, що куля могла бути розвідувальною

У районі міста Калішки у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі 3 червня було виявлено залишки повітряної кулі. Військові вивчають фрагменти, щоб встановити, чи вона була метеорологічною, чи розвідувальною. Про це повідомляє RMF FM.

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Зазначається, що об'єкт було знайдено на кукурудзяному полі за чотири кілометри від населеного пункту Бяла Піска і всього за кілька кілометрів від полігону і великої військової частини.

Про знахідку одразу одразу поінформував поліцію власник поля, а вже правоохоронці передали інформацію військовим.

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У коментарі виданню польські правоохоронці та оперативне командування збройних сил країни підтвердили повідомлення про знахідку повітряної кулі.

За свідченнями фермера, який виявив об’єкт, під фольгованим куполом кулі була полістирольна коробка, антена, а на кулі були написи кирилицею.

Попередні дослідження військових говорять про те, що куля може бути метеорологічною.

Також в оперативному командуванні додали, що системи радіолокації не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі. Це також може вказувати на істинність версії про метеорологічний тип повітряної кулі.

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Однак наразі версія, що куля могла все-таки бути розвідувальною повністю не виключається.

Нагадаємо, 19 травня на території Польщі було знайдено боєголовку російської ракети, уламки якої виявлені під Бидгощем у квітні.

До слова, у листопаді 2022 року у польському селищі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Згодом у Варшаві підтвердили, що вибух стався у результаті падіння ракети російського виробництва, до МЗС було викликано посла Росії.