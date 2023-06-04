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У Польщі поблизу військової частини знайдено залишки невідомої повітряної кулі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Польщі поблизу військової частини знайдено залишки невідомої повітряної кулі
Польський фермер поінформував поліцію про знахідку на своєму полі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Не виключено, що куля могла бути розвідувальною

У районі міста Калішки у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі 3 червня було виявлено залишки повітряної кулі. Військові вивчають фрагменти, щоб встановити, чи вона була метеорологічною, чи розвідувальною. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що об'єкт було знайдено на кукурудзяному полі за чотири кілометри від населеного пункту Бяла Піска і всього за кілька кілометрів від полігону і великої військової частини.

Про знахідку одразу одразу поінформував поліцію власник поля, а вже правоохоронці передали інформацію військовим.

У коментарі виданню польські правоохоронці та оперативне командування збройних сил країни підтвердили повідомлення про знахідку повітряної кулі.

За свідченнями фермера, який виявив об’єкт, під фольгованим куполом кулі була полістирольна коробка, антена, а на кулі були написи кирилицею.

Попередні дослідження військових говорять про те, що куля може бути метеорологічною.

Також в оперативному командуванні додали, що системи радіолокації не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі. Це також може вказувати на істинність версії про метеорологічний тип повітряної кулі.

Однак наразі версія, що куля могла все-таки бути розвідувальною повністю не виключається.

Нагадаємо, 19 травня на території Польщі було знайдено боєголовку російської ракети, уламки якої виявлені під Бидгощем у квітні. 

До слова, у листопаді 2022 року у польському селищі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Згодом у Варшаві підтвердили, що вибух стався у результаті падіння ракети російського виробництва, до МЗС було викликано посла Росії.

Читайте також: Падіння ракети на території Польщі: реакція лідерів країн та всі версії
Теги: військові Польща повітряні кулі

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