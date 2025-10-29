Головна Світ Соціум
У Польщі поліція спіймала проросійського депутата на крадіжці в Ikea

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Конрад Беркович отримав штраф
фото: East News

Правоохоронці встановили особу депутата та оштрафували його на 500 злотих

У Кракові поліція затримала депутата польського Сейму від ультраправої та проросійської партії «Конфедерація Свобода та Незалежність» Конрада Берковича – його спіймали на спробі крадіжки товарів для дому з магазину Ikea. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

41-річний політик намагався винести кухонне приладдя вартістю близько 400 злотих (приблизно 4600 грн за курсом НБУ). На місце інциденту викликали поліцію.

Правоохоронці встановили особу депутата та оштрафували його на 500 злотих (приблизно 5700 грн). У Польщі крадіжка майна вартістю до 800 злотих вважається адміністративним правопорушенням і не має кримінальних наслідків. Викрадений товар повернули магазину, а Берковича після сплати штрафу відпустили. При цьому політик не повідомив, що є членом парламенту.

Інцидент викликав широкий резонанс. Прем’єр-міністр Дональд Туск прокоментував ситуацію: «Одного з лідерів Конфедерації, Берковича, спіймали на спробі крадіжки з магазину IKEA. Небагато порівняно з ПіС, але з чогось треба починати».

Натомість представник «Конфедерації» Славомір Менцен став на захист Берковича, заявивши, що той нібито випадково не оплатив товари на касі самообслуговування. Сам Беркович повторив цю версію у своєму дописі в соцмережі Х, водночас звинувативши Дональда Туска та опозиційного політика Романа Гертиха у «грабунку поляків».

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький потрапив у скандал. Його підозрюють у незаконному привласненні власності.

Теги: Польща IKEA

