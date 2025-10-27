Головна Країна Політика
Україна запропонувала Польщі кілька варіантів візиту Навроцького до Києва – посол

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше повідомлялося, що президент Польщі незабаром приїде в Україну
фото: Reuters

Українські посадовці запропонували декілька дат для візиту польського лідера

Українська сторона запропонувала польській кілька варіантів щодо дат візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в коментарі «Укрінформу».

Боднар прокоментував заяву голови Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчина Пшидача про те, що президент України Володимир Зеленський має приїхати до Варшави для зустрічі з польським колегою. Як зазначив Боднар, він кілька разів зустрічався з цього приводу з Пшидачем, востаннє 15 жовтня, і жодного разу не чув відмов з боку канцелярії польського президента.

«Для України і Польщі важливими є контакти президентів. Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було», – зауважив Боднар.

Дипломат додав, що дивно було почути про неможливість здійснення Навроцьким такого візиту в Україну. Посол України назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький незабаром приїде в Україну й зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

31 липня Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами, під час яких обговорять всі актуальні питання двосторонньої співпраці.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки. Раніше польський лідер підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.

До слова, Кароль Навроцький в інтерв'ю литовському виданню LRT заявив, що вважає обговорення членства України в НАТО та Європейському Союзі передчасними. У відповідь Міністерство закордонних справ України наголосило на стратегічній необхідності інтеграції для безпеки всієї Європи.

