У Польщі стався вибух на найбільшому в країні заводі з виробництва динаміту
Вибух на заводі вибухових речовин Nitroerg
В результаті вибуху зруйнована одна з будівель на території заводу, йдуть пошуки двох людей
На заводі вибухових речовин Nitroerg у Польщі стався потужний вибух. Одна з будівель на території заводу повністю зруйнована, тривають пошуки двох людей, повідомляє радіостанція RMF.
Видання SuperExpress пише, що вибух стався під час робіт із нітрогліцерином
Підприємство знаходиться у місті Крупскі Млин на півдні країни.
Представник Nitroerg повідомив журналістам, що зараз з'ясовується, чи хтось був поранений. На місці перебувають пожежні розрахунки, також до місця вибуху прямують гелікоптери санітарно-рятувальної служби.
Жителі міста, що розташований за 20 км від місця вибуху, повідомили, що в будинках вібрували шибки.
ЗМІ уточнюють, що вибух ймовірно стався під час технологічного процесу змішування нітрогліцерину. Видання підтверджує, що будинок, де це відбувалося, повністю зруйновано.
Як пише RMF, завод у місті Крупскі Млин належить компанії Nitroerg SA, яка входить до компанії KGHM Group. Nitroerg SA також має завод у Беруні (неподалік Крупські Млина).
Напередодні у кафе на Луганщині трапився вибух. Згодом з'явилося відео пожежі, яка виникла внаслідок вибуху.
Минулого тижня на заводі у Південній Кореї стався вибух, є жертви й постраждалі.