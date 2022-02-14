У Польщі стався вибух на найбільшому в країні заводі з виробництва динаміту

В результаті вибуху зруйнована одна з будівель на території заводу, йдуть пошуки двох людей

На заводі вибухових речовин Nitroerg у Польщі стався потужний вибух. Одна з будівель на території заводу повністю зруйнована, тривають пошуки двох людей, повідомляє радіостанція RMF.

Видання SuperExpress пише, що вибух стався під час робіт із нітрогліцерином

Підприємство знаходиться у місті Крупскі Млин на півдні країни.

Представник Nitroerg повідомив журналістам, що зараз з'ясовується, чи хтось був поранений. На місці перебувають пожежні розрахунки, також до місця вибуху прямують гелікоптери санітарно-рятувальної служби.

Жителі міста, що розташований за 20 км від місця вибуху, повідомили, що в будинках вібрували шибки.

ЗМІ уточнюють, що вибух ймовірно стався під час технологічного процесу змішування нітрогліцерину. Видання підтверджує, що будинок, де це відбувалося, повністю зруйновано.

Як пише RMF, завод у місті Крупскі Млин належить компанії Nitroerg SA, яка входить до компанії KGHM Group. Nitroerg SA також має завод у Беруні (неподалік Крупські Млина).

Напередодні у кафе на Луганщині трапився вибух. Згодом з'явилося відео пожежі, яка виникла внаслідок вибуху.

Минулого тижня на заводі у Південній Кореї стався вибух, є жертви й постраждалі.