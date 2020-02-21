У Польщі виписали з лікарні 30 осіб, яких евакуювали з Китаю



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Ще близько десятка поляків перебувають під наглядом в лікарнях після евакуації з Уханя

Перед випискою пацієнтів чотири рази перевірили на наявність генетичного коду вірусу

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що 30 поляків, які повернулися з Уханя на початку лютого, уже виписали з клінічного госпіталю у Вроцлаві, де вони перебували на карантині.

Про це у четвер повідомляє WP.pl.

«Перевіривши чотири рази на наявність генетичного коду вірусу, ми відпускаємо сьогодні всю групу, яка приїхала з Ухань. Всі здорові», - сказав Шумовський.

За його словами, ще близько 12 осіб перебувають під наглядом в лікарнях, ще 13 інших пацієнтів перебувають під наглядом в домашніх умовах. Понад тисячу також контролюють санітарні служби.

Міністр заявив, що ще двоє громадян повернуться до Польщі. Вся операція повинна бути завершена протягом найближчих декількох днів. Франція знову допоможе в перевезенні поляків.

Нагадаємо, напередодні у Каліфорнії випустили з карантину 160 американців з Уханя.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.