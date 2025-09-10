Секрети аеропортів: вантажники розповіли, які валізи менше за все кидають

Якщо валіза має щонайменше два, а в ідеалі чотири робочих колеса, це означає, що працівники зможуть закотити її в багажне відділення

Аеропортові вантажники поділилися секретами, які валізи менше схильні до пошкоджень під час завантаження і розвантаження. Експерти стверджують, що справа не лише у вартості, а й у конструкції та кольорі багажу. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Головні поради від вантажників

Колір: Яскраві валізи, особливо червоні, сині та жовті, привертають увагу, їх швидше помічають і, ймовірно, поводяться з ними обережніше. Також на них краще видно забруднення та пошкодження, що може дисциплінувати персонал.

Матеріал: Вантажники зазначають, що м'які валізи з тканини легше втиснути в простір, і вони менш схильні до тріщин, ніж їхні жорсткі аналоги з пластику. Однак твердий корпус краще захищає крихкі речі. Найкращим варіантом вважається компроміс: напівтверді валізи, які мають гнучкий корпус, але з укріпленими кутами.

Конструкція: Валізи з чотирма колесами вважаються менш зручними для перенесення, оскільки їх зазвичай підіймають за ручку, а не котять. Вантажники віддають перевагу двоколісним валізам, які простіше тягнути і ставити на транспортер. Додаткові ручки зверху та збоку також роблять валізу зручнішою для перенесення.

«Щоб запобігти пошкодженню ваших речей, вантажки рекомендують інвестувати у високоякісну сумку з чотирма робочими колесами, м’якою підкладкою та твердою зовнішньою оболонкою для амортизації ваших речей», – йдеться у статті.

Чохли та обгортки: Чохли та обмотка багажу в стрейч-плівку можуть захистити валізу від подряпин і бруду, але не завжди від ударів. Деякі вантажники відзначають, що згорнуті валізи можуть бути менш зручними для транспортування вантажниками, що може призвести до їхнього падіння і руйнування.

Нагадаємо, плата за багаж та витрати на перевищення ваги можуть бути досить великими під час подорожі, тому деякі відпочивальники «літають голими», щоб заощадити гроші.

