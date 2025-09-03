Головна Світ Політика
Колишній президент Польщі знайшов нову роботу

Ростислав Вонс
Колишній президент Польщі знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі стане телеведучим
скріншот з відео Rymanowski Live

Раніше повідомлялося, що Дуда націлений на роботу в Міжнародному олімпійському комітеті, а також на громадську діяльність

Колишній президент Польщі Анджей Дуда обрав новий вид діяльності. Він стане автором і ведучим програми на YouTube-каналі Kanał Zero. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Кшиштофа Становського.

Зазначається, що Дуда запише 16 епізодів на актуальні теми, у яких будуть «десятки інтерв'ю, кадри, різні ситуації, а також спогади та роздуми на актуальні теми». Прем’єра запланована на 15 вересня. «З неприхованим задоволенням можу оголосити, що у Kanał Zero з'явився новий автор», – написав Становський.

Раніше стало відомо, що Дуда після завершення свого терміну на посаді президента хотів стати прем’єр-міністром. Водночас Дуда наголошував, що його «участь у парламентських виборах є виключеною».

Нагадаємо, колишній польський президент Анджей Дуда заявив, що Україна від самого початку повномасштабної війни намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО. «Вони (українці – «Главком») із самого початку намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, і було б найкраще, якби вони змогли втягнути у війну країни НАТО», – сказав він.

За словами Дуди, Україна шукала союзників, які воювали б на їхньому боці проти росіян. Він додав, що Польща не могла піти на це.

Як повідомлялося, Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні.

До слова, Польща планує збільшити свій військовий бюджет до рекордного рівня. За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, оборонний бюджет на 2026 рік стане найбільшим в історії країни, подвоївши показники 2022 року.

Теги: Анджей Дуда Польща телеведучий

