«Шахеди» зафіксовано в повітряному просторі Польщі: аеропорт «Жешув» закрито

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«Шахеди» зафіксовано в повітряному просторі Польщі: аеропорт «Жешув» закрито
У Польщі F-16 заходять на перехоплення дронів
фото з відкритих джерел

«Шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць 

У ніч на 10 вересня російські ударні дрони «шахед» перетнули кордон України та були зафіксовані в повітряному просторі Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

За інформацією моніторингових каналів, Польща могла підняти в повітря винищувачі F-16, щоб збити дрони.

Також повідомляється, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

Офіційне повідомлення аеропорту пояснює закриття «незапланованою військовою діяльністю». 

Варто зазначити, що Жешув є ключовим військово-транспортним хабом, через який в Україну надходить значна частина міжнародної допомоги.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

Також на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

