Уряд Греції заявив, що вакцина від коронавірусу буде для всіх безкоштовною



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Греція уклала угоду на отримання трьох мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом

Ми не знаємо, коли вона буде в нашому розпорядженні. Ми сподіваємося, що буде раніше, ніж пізніше, - прем'єр

Вакцина від коронавірусу буде безкоштовною для всіх греків, як тільки та стане доступною. Про це оголосив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Kathimerini.

«Я хочу дати чітке розуміння, що вакцина буде доступна безкоштовно для всіх громадян Греції. Ми ще не знаємо, чи буде це одна доза чи більше. Ми не знаємо, коли вона буде в нашому розпорядженні. Ми сподіваємося, що буде раніше, ніж пізніше», - сказав він.

Прем'єр також повідомив, що захисні маски також будуть безкоштовно роздаватися учням і вчителям, які повернуться на заняття в новому навчальному році.

Міністр освіти Нікі Керамеус заявив у четвер, що маски будуть обов'язкові в приміщенні, коли школи знову відкриються, і на відкритому повітрі у разі присутності великих груп людей в одному місці.

Греція уклала угоду на отримання трьох мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом у співпраці з AstraZeneca, якщо вона пройде четверту фазу клінічних випробувань.

До відома, станом на 21 серпня у світі виявили 22 891 510 інфікованих SARS-CoV-2. Серед них 15 538 429 пацієнтів одужали, 797 666 хворих померли від ускладнень. До топ-5 країн за поширенням коронавірусу входять США – 5 746 534; Бразилія – 3 505 097; Індія – 2 910 032; Росія – 946 976; Південна Африка – 599 940.

До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

Як повідомлялося, ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.