У Миколаєві зносять барельєф Леніна (відео)
Барельєф Леніна передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею
Вранці у п'ятницю, 4 лютого, у Миколаєві приступили до демонтажу барельєфу Леніна з пам'ятного знака Ленінського комсомолу 1918-1978 років, встановленого біля кіноконцертної зали «Юність». Про це пише місцеве видання novosti-n.
Зазначається, що барельєф підлягає знесенню у зв'язку із законом про декомунізацію.
Вранці до пам'ятника підігнали кран, за допомогою якого буде проведено демонтаж барельєфу. За словами робітників, демонтаж уже сьогодні планують закінчити.
Рішення про знесення не всього пам'ятника, а лише барельєфа Леніну було прийнято на засіданні виконавчого комітету Миколаєва 8 грудня 2021 року.
Пізніше в адміністрації Інгульського району міста Миколаєва визначилися щодо подальшої долі барельєфу – його передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.
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