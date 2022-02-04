У Миколаєві зносять барельєф Леніна (відео)

За словами робітників, демонтаж уже сьогодні планують закінчити

Барельєф Леніна передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею

Вранці у п'ятницю, 4 лютого, у Миколаєві приступили до демонтажу барельєфу Леніна з пам'ятного знака Ленінського комсомолу 1918-1978 років, встановленого біля кіноконцертної зали «Юність». Про це пише місцеве видання novosti-n.

Зазначається, що барельєф підлягає знесенню у зв'язку із законом про декомунізацію.

фото: novosti-n

Вранці до пам'ятника підігнали кран, за допомогою якого буде проведено демонтаж барельєфу. За словами робітників, демонтаж уже сьогодні планують закінчити.

Рішення про знесення не всього пам'ятника, а лише барельєфа Леніну було прийнято на засіданні виконавчого комітету Миколаєва 8 грудня 2021 року.

Пізніше в адміністрації Інгульського району міста Миколаєва визначилися щодо подальшої долі барельєфу – його передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону.

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