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    У Миколаєві зносять барельєф Леніна (відео)

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    За словами робітників, демонтаж уже сьогодні планують закінчити - У Миколаєві зносять барельєф Леніна (відео)
    За словами робітників, демонтаж уже сьогодні планують закінчити
    фото: novosti-n

    Барельєф Леніна передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею

    Вранці у п'ятницю, 4 лютого, у Миколаєві приступили до демонтажу барельєфу Леніна з пам'ятного знака Ленінського комсомолу 1918-1978 років, встановленого біля кіноконцертної зали «Юність». Про це пише місцеве видання novosti-n.

    Зазначається, що барельєф підлягає знесенню у зв'язку із законом про декомунізацію.

    фото: novosti-n

    фото: novosti-n

    Вранці до пам'ятника підігнали кран, за допомогою якого буде проведено демонтаж барельєфу. За словами робітників, демонтаж уже сьогодні планують закінчити.

    Рішення про знесення не всього пам'ятника, а лише барельєфа Леніну було прийнято на засіданні виконавчого комітету Миколаєва 8 грудня 2021 року.

    Пізніше в адміністрації Інгульського району міста Миколаєва визначилися щодо подальшої долі барельєфу – його передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

    Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону.

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    Теги: декомунізація Миколаїв СРСР пам'ятник
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    У Миколаєві зносять барельєф Леніна (відео)