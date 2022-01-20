На Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону
Новгород-Сіверський Ленін, якого знесли у 2016 році, може принести гроші місцевій громаді
фото: Суспільне Чернігів
Місцева влада сподівається продати Леніна за мільйон гривень
У місті Новгород-Сіверський Чернігівської області місцева влада виставила на аукціон демонтований пам'ятник Леніна. Початкова вартість поваленого Ілліча – 394 тисячі гривень. Про це повідомляє «Суспільне».
Бронзову скульптуру завважки 4,2 тонни бронзи та заввишки 5 метрів виставили на аукціон на майданчику Prozorro. Продажі. Торги розпочнуться за тиждень.
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