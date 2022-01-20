На Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону

У місті Новгород-Сіверський Чернігівської області місцева влада виставила на аукціон демонтований пам'ятник Леніна. Початкова вартість поваленого Ілліча – 394 тисячі гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

Бронзову скульптуру завважки 4,2 тонни бронзи та заввишки 5 метрів виставили на аукціон на майданчику Prozorro. Продажі. Торги розпочнуться за тиждень.

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Подавати свої пропозиції всі охочі можуть до 26 січня.

Місцева влада сподівається продати Леніна за мільйон гривень.

«На рахунок коштів, виручених за пам’ятник Леніну, ми хочемо зробити благоустрій площі перед будинком культури – він повинен послугувати громаді», – наголошувала голова громади міста Людмила Ткаченко.

Офіційно цей Ленін – вже не скульптура. За рішенням сесії міськради, тепер це – металобрухт.

Про цей пам'ятник «вождеві світового пролетаріату» писали, що він останній, якого в Україні в межах декомунізації (окрім тимчасово окупованих територій Криму та деяких районів Донеччини і Луганщини – ред.). Новгород-Сіверського Леніна знесли 8 жовтня 2016 року. Нещодавно стало відомо, що на Кіровоградщині «впав» останній Ленін. Також повідомлялося, що останній пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну демонтовано на Хмельниччині у селі Пишки.

Водночас влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишилися два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна та Сталіна.

До слова, напередодні нового року Кремль розповів про плани на тіло Леніна.

Колишній очільник МВС Арсен Аваков познущався із Путіна через заяву «Ленін створив Україну».

Також психолог розповів, чому українці, які валять пам’ятники Леніну, продовжують шкодувати за СРСР.