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    На Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону

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    Новгород-Сіверський Ленін, якого знесли у 2016 році, може принести гроші місцевій громаді&nbsp; - На Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону
    Новгород-Сіверський Ленін, якого знесли у 2016 році, може принести гроші місцевій громаді 
    фото: Суспільне Чернігів

    Місцева влада сподівається продати Леніна за мільйон гривень

    У місті Новгород-Сіверський Чернігівської області місцева влада виставила на аукціон демонтований пам'ятник Леніна. Початкова вартість поваленого Ілліча – 394 тисячі гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

    Бронзову скульптуру завважки 4,2 тонни бронзи та заввишки 5 метрів виставили на аукціон на майданчику Prozorro. Продажі. Торги розпочнуться за тиждень.

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    На Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону
    На Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону
    На Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону

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    Теги: декомунізація місцева влада Чернігівщина СРСР ProZorro аукціон пам'ятник
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    На Чернігівщині можна купити п'ятиметрового Леніна: деталі аукціону