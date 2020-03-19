У Португалії оголошено надзвичайний стан



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На сьогодні в Португалії зареєстровано 642 нових випадки зараження коронавірусом і два випадки смерті

Надзвичайний стан оголошено з 19 беерзня і до 2 квітня

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза оголосив надзвичайний стан в країні до 2 квітня для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені. Таке рішення дає уряду можливість діяти швидко і ефективно.

В уряді інформують, що зможуть обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право на страйк працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.

«Введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії», - заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта.

На сьогодні в Португалії зареєстровано 642 нових випадки зараження коронавірусом і два випадки смерті.

Нагадаємо, після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу у Португалії зросла до 78, влада оголосила низку надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів була зменшена на третину, а робота торгових центрів та інших громадських служб була обмежена.

Як повідомлялося 9 березня, президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус.