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    У світі

    У Португалії оголошено надзвичайний стан

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    На сьогодні в Португалії зареєстровано 642 нових випадки зараження коронавірусом і два випадки смерті - У Португалії оголошено надзвичайний стан
    На сьогодні в Португалії зареєстровано 642 нових випадки зараження коронавірусом і два випадки смерті

    Надзвичайний стан оголошено з 19 беерзня і до 2 квітня

    Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза оголосив надзвичайний стан в країні до 2 квітня для боротьби з поширенням коронавірусу.  Про це повідомляє Politico.

    Зазначається, що нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені. Таке рішення дає уряду можливість діяти швидко і ефективно.

    В уряді інформують, що зможуть обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право на страйк працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.

    «Введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії», - заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта.

    На сьогодні в Португалії зареєстровано 642 нових випадки зараження коронавірусом і два випадки смерті.

    Нагадаємо, після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу у Португалії зросла до 78, влада оголосила низку надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів була зменшена на третину, а робота торгових центрів та інших громадських служб була обмежена.

    Як повідомлялося 9 березня, президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус.

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