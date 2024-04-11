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У Португалії українці протестували під час презентації проросійської книги про війну (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Португалії українці протестували під час презентації проросійської книги про війну (відео)
У Лісабоні активісти протестували під гаслами «Comunismo nuca mais!», «Комунізм – ніколи більше!»
фото: facebook/Pavlo Sadokha

Автор книги відомий своїми репортажами з території України, тимчасово окупованої російськими військами

У Лісабоні місцева українська громада вийшла на акцію протесту через презентацію в книгарні Buchholz проросійської книги «A Guerra a Leste» («Війна на Сході») авторства журналіста-комуніста Бруно Амарала Де Карвальо, повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення голови Спілки українців у Португалії (СУП) Павла Садохи.

«Комунізм – ніколи більше! Комунізм – прирівнюється до фа-му! На презентацію, зібралися місцеві радикальні комуністи з московськими гнидами, що проживають в Португалії, які поводили себе дуже агресивно, імітуючи розстріл українців, коли ми виконували гімн України. Що ж, нічого нового, це агресори, які хочуть знищити Світ», – написав Павло.

Як відомо, у березні СУП висловила обурення виходом книги «A Guerra a Leste / Війна на сході», яка просуває прокремлівські наративи щодо війни РФ проти України, та зажадала припинення її продажу в мережах, де діти українських біженців купують підручники.

У зверненні до португальської Національної комісії захисту та прав дітей і молоді зауважувалося, що автор книги Бруно Амарал Де Карвальо відомий своїми репортажами з території України, тимчасово окупованої російськими військами.

В них він виправдовує злочини росіян проти українців і подає фальшиві свідчення російської пропаганди, зокрема щодо авіаудару росіянами фугасною бомбою по Драмтеатру Маріуполя, де загинули сотні жінок і дітей.

Теги: Португалія українці протест

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