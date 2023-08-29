У РФ розбився багатоцільовий гелікоптер: екіпаж загинув (відео)

Вертоліт Мі-8 є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій

На борту вертольота були четверо осіб

У Челябінській області Росії впав гелікоптер Мі-8. Про це передають росЗМІ.

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На борту були четверо осіб. Попередньо всі загинули.

Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань. Вертоліт Мі-8 є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій.

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Оновлено. Зявилась інформація, що вертоліт, що впав у РФ, належав ФСБ і виконував навчально-тренувальний політ. Попередньо борт упав поряд із військовим аеродромом «Шагол» під час тренувального польоту. Попередня причина катастрофи – відмова техніки.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

До слова, нещодавно російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.