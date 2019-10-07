У Росії помер віцеспікер Ради Федерації, який перебував під санкціями ЄС та США



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4 жовтня Євгену Бушміну виповнився 61 рік

Євген Бушміна внесли до санкційного списку через незаконний референдум щодо приєднання Криму до Росії

У неділю, 6 жовтня, помер віцеспікер Ради Федерації Росії Євген Бушмін, який був у списку санкцій Євросоюзу із 2014 року.

Про це РБК повідомили в апараті комітету з регламенту верхньої палати російського парламенту.

Голова цього комітету В'ячеслав Тимченко розповів «Риа Новости», що Бушмін помер після тривалої хвороби.

Політика поховають на Троєкурівському кладовищі в Москві 8 жовтня.

Бушмін курирував у Раді Федерації РФ економічні питання. 4 жовтня йому виповнився 61 рік.

У березні 2014 року США занесли Бушміна до санкційного списку із 20 російських чиновників і бізнесменів через незаконний референдум щодо приєднання Криму до Росії. Прізвище сенатора є також у списку санкцій Євросоюзу.

До слова, на початку жовтня грузинський композитор Гія Канчелі помер від тривалої хвороби у віці 84 років.