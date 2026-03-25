Безпілотники атакували порт Усть-Луга, виникла пожежа

Порт Усть-Луга – найбільший і найбільш глибоководний порт на Балтійському морі в Ленінградській області, орієнтований на перевалку нафти, газу, вугілля та контейнерів

У ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Наразі рятувальні підрозділи ліквідують займання на території порту.

Усть-Луга є одним із найважливіших енергетичних хабів Росії, через який щоденно експортується близько 700 000 барелів нафти. Загальний обсяг нафтопродуктів, що пройшов через цей термінал минулого року, склав майже 33 млн тонн.

Місцеві мешканці повідомляють, що бойова робота в небі над областю все ще триває, а звуки вибухів не вщухають.

Через загрозу в санкт-петербурзькому аеропорту Пулково ввели план «Килим», тимчасово припинивши прийом та відправлення літаків. Скасовано або затримано рейси до Москви, Стамбула та Душанбе, а борти, що мали приземлитися в Петербурзі, змушені кружляти в зоні очікування.

Як відомо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни.

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга.

Також у ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ.

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія».

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів.

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.