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Влада Кіровської області з почестями поховала радянський пам’ятник

Надія Карбунар
glavcom.ua
Влада Кіровської області з почестями поховала радянський пам’ятник
За допомогою крана монумент перенесли до ями і засипали землею
фото: Олександр Невзоров/Telegram

Для бетонного «героя» викопали поруч із меморіалом величезну могилу

У Кіровській області РФ під час реконструкції радянського пам’ятника «воїну-визволителю» вирішили поміняти скульптуру. Щоб не знищувати демонтований монумент, викопали спеціальну могилу, в якій з почестями його «поховали». Про це повідомив у своєму Telegram-каналі російський опозиціонер Олександр Невзоров.

За його словами, у росіян під час війни в Україні, в якій гине велика кількість окупантів, виникла звичка влаштовувати пишні похорони з військовими почестями.

«Ховають усе, що погано стоїть і погано лежить. Нестерпно сверблять руки тягати віночки і перекидати поминальні чарочки. Звичайно, можна було б влаштувати урочисте поховання старого велосипеда, пісочниці чи склотари. Але в цьому випадку «віддання військових почестей» було б не цілком доречним. А хочеться «з салютом та промовами», – іронічно зауважив Невзоров.

Влада Кіровської області з почестями поховала радянський пам’ятник фото 1

Для бетонного «героя», якого місцева влада вирішила поміняти на скульптуру, виконану з більш довговічного склопластику, викопали поруч із меморіалом величезну могилу. За допомогою крана монумент перенесли до ями і засипали землею.

«Ми прийняли рішення провести поховання пам'ятника, оскільки було б не зовсім добре його вивезти кудись і якось використовувати. Ми встановимо табличку з інформацією про поховання, щоб жителі знали, що пам'ятник не зруйнований і не знищений», – прокоментував ситуацію голова місцевої адміністрації.

Нагадаємо, 15 червня, під час демонтажу радянського пам’ятника у селі В’язова Жовківської громади, що на Львівщині, місцеві мешканці перешкоджали ініціативній групі, обзивали їх і відстоювали його збереження. На думку місцевих, він зовсім не радянський, а навпаки нагадував їм лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Також нещодавно на Львівщині громада відклала демонтаж радянського пам’ятника через незвичну причину. У селі Брюховичі Перемишлянської громади на Львівщині не можуть знести радянський пам’ятник через лелече гніздо, розташоване зверху. 

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