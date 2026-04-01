У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram

Найбільша кількість скарг на проблеми з роботою Telegram надходить від жителів Москви, Підмосков'я та Санкт-Петербурга

Після опівночі в Росії розпочалося різке зростання кількості скарг на стабільність роботи месенджера Telegram. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Користувачі масово повідомляють про неможливість відкрити застосунок, труднощі з відправленням повідомлень та отриманнм сповіщень, а також проблеми із завантаженням медіафайлів. Найбільша кількість звернень надходить від жителів Москви, Підмосков'я та Санкт-Петербурга.

За попередніми даними, з технічними несправностями найчастіше стикаються власники пристроїв на базі операційної системи Android.

Раніше повідомлялося, що месенджер Telegram нібито буде повністю заблокований в Росії з 1 квітня.

З 1 квітня Роскомнадзор приступить до тотального блокування месенджера за аналогією з Instagram (компанія Meta визнана в Росії екстремістською і заборонена) і Facebook.

Як відомо, жителі Москви вже скаржилися на масштабні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. За даними медіа, там вводять так звані білі списки сайтів.

Проблеми з мобільним інтернетом та зв’язком у столиці Росії фіксують з 6 березня. Це відбувається, мовляв, з міркувань безпеки – операторам зв’язку дали розпорядження обмежити роботу мобільного інтернету в окремих районах міста, з тієї ж причини могли виникнути перебої зі зв’язком.

До слова, російський диктатор Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне нібито для захисту від нальотів та ударів дронів.