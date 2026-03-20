Генштаб підтвердив пошкодження російського літака А-50

Українські воїни уразили вороже повітряне судно під час атаки 17 березня

Унаслідок ураження об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ 17 березня було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що ворожий літак перебував на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області у ніч проти 20 березня. Підприємство залучене у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії РФ.

Крім того, було уражено інфраструктуру полігону «Восточний» (Новопетрівка, тимчасово окупована територія Запорізької області). Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Ураження А-50 сприятиме покращенню ситуації на Півдні фото з відкритих джерел

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Ил-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

За радянських часів промисловість встигла виробила орієнтовно 31 борт, до наших часів справних бортів залишилося не багато, близько 12 у різних варіаціях: дев'ять на озброєнні РФ у варіаціях А-50 й А-50У (три і шість відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.

А-50 оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі, бачити запуски як крилатих чи балістичних ракет, так і роботу протиповітряної оборони. Росія використовувала цей літак, зокрема, для виявлення української ППО та боротьби з нею – з такою метою він здіймався в повітря під час масованих ракетних атак РФ проти України. Окрім відстеження ППО, А-50 відстежував також місця дислокації українських літаків, складав карту стратегічних об'єктів оборони та коригував ракетні удари.

Функціонал літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50:

виявлення та супровід повітряних цілей та кораблів;

оповіщення командних пунктів та автоматизованих систем управління про повітряну та надводну обстановку;

управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;

організація повітряного командного пункту.

Літаки А-50 призначені для супроводження повітряних цілей та координують пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні фото з відкритих джерел

Літак обладнаний радіотехнічним комплексом «Шмель» на основі радянської бортової електронно-обчислювальної машини «Аргон-50». До комплексу «Шмель» входять:

трикоординатна радіолокаційна станція із пасивним каналом пеленгації;

апаратура знімання та відображення отриманої інформації;

система активного запиту-відповіді та передавання команд або інформації перехоплювачам;

цифровий обчислювальний комплекс для розв’язання завдань управління, наведення винищувачів на повітряні цілі;

апаратура командної лінії радіоуправління;

система зв’язку і телекодова апаратура;

апаратура документування;

система державного розпізнавання.

На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу та бортінженери. Разом з ними на борту перебувають п'ять членів льотного екіпажу.

Літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 км, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 км. Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет – на відстані до 400 км, а скупчення бронетехніки – до 450. Також А-50 може давати зовнішнє цілевказання винищувачам та виступати у ролі повітряного командного пункту.

Нагадаємо, Сили оборони не вперше вражають російський А-50. У 2023 році літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат. Також увечері 14 січня 2024 року стало відомо, що росіяни втратили ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення.