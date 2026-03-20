Генштаб підтвердив пошкодження російського літака А-50

glavcom.ua
А-50 оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські воїни уразили вороже повітряне судно під час атаки 17 березня

Унаслідок ураження об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ 17 березня було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що ворожий літак перебував на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області у ніч проти 20 березня. Підприємство залучене у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії РФ.

Крім того, було уражено інфраструктуру полігону «Восточний» (Новопетрівка, тимчасово окупована територія Запорізької області). Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

фото з відкритих джерел
А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Ил-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

За радянських часів промисловість встигла виробила орієнтовно 31 борт, до наших часів справних бортів залишилося не багато, близько 12 у різних варіаціях: дев'ять на озброєнні РФ у варіаціях А-50 й А-50У (три і шість відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.

А-50 оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі, бачити запуски як крилатих чи балістичних ракет, так і роботу протиповітряної оборони. Росія використовувала цей літак, зокрема, для виявлення української ППО та боротьби з нею – з такою метою він здіймався в повітря під час масованих ракетних атак РФ проти України. Окрім відстеження ППО, А-50 відстежував також місця дислокації українських літаків, складав карту стратегічних об'єктів оборони та коригував ракетні удари.

Функціонал літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50:

  • виявлення та супровід повітряних цілей та кораблів;
  • оповіщення командних пунктів та автоматизованих систем управління про повітряну та надводну обстановку;
  • управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;
  • організація повітряного командного пункту.
фото з відкритих джерел

Літак обладнаний радіотехнічним комплексом «Шмель» на основі радянської бортової електронно-обчислювальної машини «Аргон-50». До комплексу «Шмель» входять:

  • трикоординатна радіолокаційна станція із пасивним каналом пеленгації;
  • апаратура знімання та відображення отриманої інформації;
  • система активного запиту-відповіді та передавання команд або інформації перехоплювачам;
  • цифровий обчислювальний комплекс для розв’язання завдань управління, наведення винищувачів на повітряні цілі;
  • апаратура командної лінії радіоуправління;
  • система зв’язку і телекодова апаратура;
  • апаратура документування;
  • система державного розпізнавання.

На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу та бортінженери. Разом з ними на борту перебувають п'ять членів льотного екіпажу.

Літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 км, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 км. Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет – на відстані до 400 км, а скупчення бронетехніки – до 450. Також А-50 може давати зовнішнє цілевказання винищувачам та виступати у ролі повітряного командного пункту.

Нагадаємо, Сили оборони не вперше вражають російський А-50. У 2023 році літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат. Також увечері 14 січня 2024 року стало відомо, що росіяни втратили ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення.

Читайте також:

Читайте також

Військові ворожої армії
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
18 березня, 21:11
«Українські організації перебували у зоні уваги російських відповідних органів» – Валерій Семененко
Бути українцем у Росії небезпечно: що сталося з діаспорою?
16 березня, 16:15
Могиливець був у заяяці збірної РФ на Чемпіонат світу 2014
Ексгравець збірної Росії з футболу поскаржився на життя у Португалії
11 березня, 15:42
11 березня 2026 року російська лижниця Багіян виграла золото у гонці на 10 км, друге місце посіла чешка Бубеничкова
Збірна Чехії відмовилася спілкуватися з російськими пропагандистами під час Паралімпіади
11 березня, 15:21
Іранська війна – перші переможці та програвші
Іранська війна – перші переможці та програвші
11 березня, 15:03
Ситуація на фронті 7 березня
Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу
7 березня, 22:26
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34
Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях влучань
РФ завдала удару КАБами і дроном по Дніпропетровщині
24 лютого, 19:25
Світ остаточно перестав бути двомірним
Україна між трьома центрами сили: яку стратегію обрати?
24 лютого, 16:56

Політика

США можуть окупувати іранський острів для розблокування Ормузької протоки – Axios
США можуть окупувати іранський острів для розблокування Ормузької протоки – Axios
Генштаб підтвердив пошкодження російського літака А-50
Генштаб підтвердив пошкодження російського літака А-50
Республіканці розділилися через витрати на війну з Іраном
Республіканці розділилися через витрати на війну з Іраном
Кремль виключив свою участь у переговорах України та США
Кремль виключив свою участь у переговорах України та США
«Як 6-річна дитина». ЄС висловився про Орбана: деталі
«Як 6-річна дитина». ЄС висловився про Орбана: деталі
ЄС вирішив використати досвід України для оборони до 2030 року: деталі
ЄС вирішив використати досвід України для оборони до 2030 року: деталі

Новини

У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
