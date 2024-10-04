Поліція взялася за блогера-мільйонника, який втік за кордон

У серпні цього року Волошин зізнався, що виїхав в Іспанію

За даними журналістки, Олександр Волошин нелегально перетнув кордон під виглядом водія мікроавтобуса транспортної компанії

Правоохоронці розслідують докази щодо незаконної втечі за кордон відомого українського блогера Олександра Волошина. Про це в коментарі проєкту «Ранок у великому місті» повідомила українська журналістка Раміна Есхакзай, яка й зібрала докази про втечу Волошина з України.

У вересні медійниця випустила відео з розслідуванням виїзду блогера. За її даними, Волошин нелегально перетнув кордон під виглядом водія мікроавтобуса транспортної компанії. Пізніше журналістка передала докази правоохоронцям, і тепер вони опрацьовують усі матеріали.

«Поліція працює з доказами, які я зібрала. Оскільки такий блогер як Олександр Волошин звик жартувати, пранкувати своїх друзів, а коли це стосується СБУ, поліції і нашої держави, то це може загрожувати йому міжнародним розшуком. Треба знати межі, де можна жартувати, а де ні, особливо, коли ти знаєш, що ти брешеш», – заявила Раміна.

Нагадаємо, що в серпні цього року Волошин зізнався, що виїхав в Іспанію. Раміна ж стверджує, що він перетнув кордон 31 липня. Блогер записав відео під назвою «Хто зрадник?», у якому заявив, що втік нібито через систему, яка панує в Україні, і поки вона не зміниться, то він не повернеться на батьківщину.

Після цього відео Волошина Раміна випустила ролик, де зазначила, що блогер давно планував свій виїзд. Вона з'ясувала, що він завчасно продав нерухомість в Україні та вивіз автівки за кордон, а сам виїхав завдяки корупційним схемам. Водночас Волошин звинуватив журналістку у брехні.

До відома, у липні цього року Олександр Волошин потрапив до бази «Миротворця».

Також повідомлялося, що відомий відеоблогер Паша Бумчик, який після отримання повістки втік до Румунії, потрапив до базу «Миротворець». Уродженця Житомира, відеоблогера Павла Двуличанського, було внесено до бази як зрадника Батьківщини та дезертира.