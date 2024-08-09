У Москві поліція затримала зрадника України, який сам викликав наряд (відео)

Олександр Семченко – проросійський діяч, який позиціонує себе як «політолог» та «український блогер»

Семченко сам виклав наряд поліції, який його ж таки і затримав

У Москві поліція затримала зрадника України, «політолога» та блогера, пропагандиста Олександра Семченка з Донецька, який активно підтримує Росію в агресії проти України. Він розігрував із себе борця за справедливість, але в результаті сам потрапив у поліцейську дільницю.

Відео затримання колаборанта було опубліковано у його Telegram-каналі увечері 8 серпня.

На відео Семченко скаржиться, що на нього наставляли автомат. Спочатку він намагався демонструвати самовладання, але все закінчмлося його несамовитим воланням: «Не стріляй, не стріляй».

На останньому відео, орублікованому на каналі Семченка, видно поліцейську автівку, з якої доносяться несамовиті крики зрадника, який просить не стріляти в нього.

👀У Москві поліція затримала зрадника України, політолога та блогера Олександра Семченка з Донецька, який підтримує Росію. pic.twitter.com/LdzlFttxoo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 9, 2024

Соратник Семченка з забороненої в Україні партії «Держава» Дмитро Василець, яуий теж живе в Москві, розповів свою версію подій. Цікаво, що Семченко сам викликав наряд поліції, який його і затримав.

«Наш соратник Олександр Семченко в Москві на прохання підписника вирішив на власні очі переконатися, як місцева поліція не реагує на скарги підприємця, з якого вимагають гроші. Олександр особисто вирішив викликати поліцію і заявити про злочин публічно, якщо не публічно реакції немає, допомагаючи людині. Співробітники, що приїхали, замість того, щоб почати розслідування, затримали Олександра, своїми діями покриваючи здирників. Зараз розбираємося із ситуацією, але це явне свавілля», – написав він у Telegram-каналі Семченка.

Хто такий Семченко

Олександр Семченко – проросійський діяч, який позиціонує себе як «політолог» та «український блогер», на його YouTube-каналі майже мільйон передплатників. Раніше працював у податковій службі Донецької області.

Семченко внесено до бази сайту «Миротворець» як керівник контрольованих Росією терористів на Донбасі та антиукраїнський пропагандист.

Також він – доктор політичних наук та один із найвідоміших проросійських блогерів в Україні.

Семченко – частий гість російських пропагандистських ток-шоу. У своїх відео дискредитує Україну, розповсюджує фейкові карти завоювань, іронізує про захист «територіальної цілісності політиків», знущається з українських військових-геїв.

Семченко стверджує, що українська армія використовує громадян як живий щит і завдає інфраструктури більшої шкоди, ніж росіяни. Він закликає українців не брати до рук зброю проти «вигаданого» ворога та називає реальним ворогом українську владу.

Також Семченко паплюжить пам'ять полеглих захисників України, виставляючи понівечені вандалами могили героїв і стверджуючи, що це роблять українці, які за його словами, проти війни. При цьому він «забуває», що не Україна, а Росія розпочала війну, не залишивши Україні вибору, окрім як стати на захист своєї Незалежності.

Нагадаємо, прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа – за життя». За даними слідства, народний обранець 25 лютого 2022 року вирушив з м. Києва до м. Бердянськ Запорізької області та перейшов на бік ворога. Перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, він організував здійснення підприємницької діяльності підконтрольних йому підприємств. Також він надавав допомогу ворогу в окупації міста.

До слова, Служба безпеки України повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ, який завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.