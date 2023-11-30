У Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами

Поліція вважає, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням

П'ятеро військових отримали травми

Сьогодні, 30 листопада, на кільцевій дорозі румунського міста Каракал перекинувся пасажирський мікроавтобус, що перевозив сімох американських солдатів, які дислокованих на базі Девеселу. Про це повідомляє Us.firenws.

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За даними правоохоронних органів, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з'їхав з проїжджої частини.

П'ятеро військових отримали травми. Їх доставили в муніципальну лікарню міста для надання медичної допомоги.

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Поліція вважає, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з'їхав з проїжджої частини. Повідомляється, що водій був перевірений на алкотестері, і результат виявився негативним.

Відкрило кримінальне провадження.

Нагадаємо, 25 липня 23-річний керманич автомобіля «Фольксваген» на проспекті Берестейському у Києві на великій швидкості скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України, після протаранив ще дві автівки, в одній з який перебував військовий. Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.