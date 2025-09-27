Головна Країна Події в Україні
Дрони СБУ зупинили нафтоперекачувальну станцію за тисячу кілометрів від України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у насосну станцію №1, виникла пожежа
фото з відкритих джерел

Безпілотники вразили станцію «Тиньговатово» в Чуваській республіці

Дрони Служби безпеки України вночі 27 вересня уразили нафтоперекачувальну станцію «Тиньговатово» в Чуваській республіці Російської Федерації. Об'єкт виведено з ладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на власні джерела в СБУ.

«У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО «А» СБУ відпрацювали по НПС «Тиньговатово», яка розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ», – повідомили джерела.

Зазначається, що роботу станції тимчасово призупинили до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта – як сказано в офіційній заяві. Атаку підтвердив керівник республіки.

СБУ зі своїх джерел відомо, що влучання дрона сталося у насосну станцію №1, виникла пожежа. Наразі нафта через цю НПС не транспортується.

«СБУ продовжує «вводити санкції» проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі», – додало джерело.

Раніше стало відомо, що безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію в Чувашії. Про це повідомив губернатор російського регіону Олег Ніколаєв. Чиновник стверджував, що обʼєкт начебто зазнав незначної шкоди, однак його роботу все ж було припинено.

Нагадаємо, два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників. Згідно з інформацією Bloomberg, йдеться про термінали, розташовані поблизу Новоросійська: Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобазу «Шесхарис». У КТК причиною зупинки назвали повітряну тривогу, тоді як щодо нафтобази «Шесхарис» точна причина припинення роботи невідома, хоча факт зупинки підтверджено.

Ці два термінали є ключовими для світового ринку, оскільки через них Росія та Казахстан експортують понад два млн барелів нафти щодня. Їхня сукупна потужність становить понад 40 млн барелів на добу, що робить їх важливою ланкою глобального ланцюга постачання нафти.

До слова, у Волгоградській області РФ було уражено дві нафтоперекачувальні станції. Мова про «Кузьмичі-1» та «Зензеватку». 

