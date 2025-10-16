У Санкт-Петербурзі росіяни заспівали пісню, яку влада визнала «екстремістською» 

Композицію «Кооператив «Лебединое озеро»» російського репера Noize MC, що містить антивоєнні рядки й згадки про Володимира Путіна, російська влада офіційно визнала «екстремістською»

Увечері 14 жовтня в центрі Санкт-Петербурга сотні людей зібралися навколо вуличних музикантів і разом виконали пісню «Кооператив «Лебединое озеро»» російського репера Noize MC (Івана Алєксєєва), передає «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Слова пісні – «Де ви були вісім років? Я хочу дивитися балет, нехай лебеді танцюють. Нехай твій дід тремтить від страху за своє «Озеро»» – люди співали російською просто посеред вулиці.

Твір був написаний у 2022 році як відкрита критика російського вторгнення в Україну та байдужості суспільства до війни. Його назва поєднує два символи: балет «Лебедине озеро», який у радянські часи транслювали в дні політичних криз і смерті керівників, та кооператив «Озеро», пов’язаний із близьким оточенням Путіна.

Noize MC залишив Росію після початку повномасштабного вторгнення й нині мешкає у Литві. Після еміграції музиканта російська влада внесла його до списку «іноземних агентів».

На початку 2025 року суд у Санкт-Петербурзі визнав пісню «Кооператив «Лебединое озеро»» такою, що «пропагує насильницьку зміну конституційного ладу» та «шкодить моральному розвитку неповнолітніх». Після появи відео, де натовп співає цю композицію, прокремлівські телеграм-канали закликали притягнути учасників до відповідальності.

За даними медіа, протягом літа у Санкт-Петербурзі неодноразово відбувалися неформальні зібрання, де виконували антивоєнні пісні, зокрема й інші твори Noize MC. Згідно із законодавством РФ, будь-який контент, визнаний «екстремістським», заборонений до публічного виконання чи перегляду. Від липня 2025 року навіть користувачі, які просто дивляться такі матеріали, можуть бути визнані «екстремістами».

Попри заборони, пісні Noize MC продовжують слухати мільйони людей – через VPN, на YouTube, а також у барах і клубах.

