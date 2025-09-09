У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід

Потужність ураженого обʼєкта – 82 млн тонн на рік

У ніч проти 8 вересня в Красноармійському районі Саратовської області РФ пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Уніан».

За даними джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок вибуху виведено з ладу магістральний нафтопровід «Куйбишев-Лисичанськ». Він забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію РФ. Потужність ураженого обʼєкта – 82 млн тонн на рік.

«Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках, вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки. Це третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби», – йдеться у заяві.

Водночас російські пропагандистські ресурси пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області «плановими навчаннями».

Нагадаємо, у понеділок, 8 вересня, в результаті серії вибухів в місті Пенза було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. За даними джерел медіа в Головному управлінні розвідки, щонайменше чотири вибухи в Залізничному районі міста пролунали близько четвертої ранку. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.

Як повідомлялося, удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах та експортних об'єктах можуть збільшити глобальні прибутки від переробки нафти у США. Українські атаки призвели до зупинки об'єктів, що забезпечують щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, або 1,1 млн барелів на добу.