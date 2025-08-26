Головна Країна Події в Україні
ГУР: Окупанти отримують накази катувати українських військовополонених

ГУР: Окупанти отримують накази катувати українських військовополонених
ГУР оприлюднило черговий доказ злочинів РФ
фото: Армія inform

У перехопленій розмові чутно, як один з російських командирів віддає своїм підлеглим наказ застосовувати тортури

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення, яке підтверджує, що російські командири систематично наказують катувати українських військовополонених, інформує «Главком».

У записі чутно, як один з командирів підрозділу армії РФ віддає своїм підлеглим наказ застосовувати тортури. Він наказує «відірвати ніготь» тим, хто «найбільше не подобається».

За даними ГУР, це черговий доказ системних воєнних злочинів, які вчиняють російські військові.

Як повідомлялося, уряд Росії запропонував Володимиру Путіну денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, пише «Главком».

Цей крок дозволить Росії вийти з-під контролю Європейського комітету із запобігання катуванням. Відповідно до конвенції, Комітет має право відвідувати будь-яке місце утримання осіб, позбавлених волі (в'язниці, СІЗО, психіатричні лікарні тощо), на території країн-учасниць. Російський уряд пропонує припинити дотримання цієї норми.

Нагадаємо, один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань із випаленим написом «Слава Росії». 

Лікарі розпочали процедуру з видалення напису «Слава Росії» з тіла українського військового, який повернувся з полону.

До слова, із російського полону повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. 

Миколаєнко одразу після звільнення привітав українців зі святом. У полоні він помітно схуд, тож має втомлений і виснажений вигляд.   

