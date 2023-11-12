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Ізраїль уклав історичну угоду з Фінляндією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ізраїль уклав історичну угоду з Фінляндією
Система протиповітряної оборони «Праща Давида»
фото з відкритих джерел

Сума контракту – 317 мільйонів євро

Ізраїль уклав історичну угоду на 317 мільйонів євро щодо продажу системи протиповітряної оборони «Праща Давида» Фінляндії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Ізраїлю.

Генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю генерал-майор Еял Замір підписав угоду про продаж Фінляндії системи протиповітряної оборони «Праща Давида», вартість якої оцінюється в 317 мільйонів євро.

Ізраїль уклав історичну угоду з Фінляндією фото 1

У заході підписання взяли участь посол Фінляндії в Ізраїлі Ніна Нордстрьом, аташе з питань оборони Фінляндії в Ізраїлі полковник Оула Астельокі та інші високопосадовці двох країн.

«Праща Давида» (на івриті «Шарвіт ксамім», «Чарівна паличка») є однією з провідних у світі, зокрема використовується для перехоплення передових загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети, літаки та безпілотники.

Стверджується, що система продемонструвала високоефективні можливості під час військових дій у ряді складних сценаріїв.

Також відомо, що окрім «Пращі Давида», небо над Ізраїлем захищають інші системи. Серед них: ППО «Залізний купол», яка перехоплює ракети малої дальності, а також система ПРО «Хец» («Стріла»), що призначена для ураження балістичних ракет і ракет великої дальності.

Раніше Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету в космосі.

Також міністр єврейської спадщини Аміхай Еліяху заявив про можливість ядерного удару по Сектору Гази. Заява Еліяху спровокувала масштабний скандал. Самого міністра вже усунули від засідань уряду.

До слова, США не підтримують припинення вогню Ізраїлем у нинішньому протистоянні проти бойовиків ХАМАС. При цьому Вашингтон виступає за введення «гуманітарних пауз».

Теги: Міноборони посол перехоплення полковник балістичні ракети

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