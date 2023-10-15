У штаб-квартиру ООН на півдні Лівану поцілила ракета

Наразі в ООН намагаються визначити, чия саме була ракета – Ізраїлю чи терористичної організація «Хезболла»

Ракета поцілила у штаб-квартиру Організації Об’єднанихНацій на півдні Лівану, повідомляє The Wall Street Journal.

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«Попри наші зусилля, військова ескалація продовжується, – заявили в силах ООН. – Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Ніхто не хоче бачити більше людей пораненими або вбитими».

Жертв через інцидент немає. Наразі в ООН намагаються визначити, чия саме була ракета – Ізраїлю чи терористичної організація «Хезболла».

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Також у заяві йдеться, що будь-який напад на ООН може бути військовим злочином.

Раніше ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.

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