У Швеції зникають камери контролю швидкості. Крадене опиняється в безпілотниках РФ

Шведська поліція безпеки заявила, що їй відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах та безпілотниками російського виробництва.

За останні місяці було викрадено близько сотні камер по всій країні

У Швеції на трасі зникли щонайменше 100 камер контролю швидкості. Згодом правоохоронці знаходять обладнання такого ж типу у саморобних безпілотниках росіян. Про це повідомляє шведське видання Аftonbladet.

За інформацією видання, за останні 24 години на трасі між містами Хофорс і Фалун викрадено щонайменше три камери контролю швидкості. Ще дві камери вкрадені в Хедемора. Крадіжки розслідує поліція.

Для контролю швидкості у Швеції використовують дзеркальні фотоапарати Canon. Такі ж камери були виявлені українськими військовими в російських саморобних безпілотниках кілька місяців тому. Під час розбору безпілотника, військові виявили камери Canon приклеєні липучою стрічкою до сталевої пластини. В якості паливного баку безпілотника росіяни використовували пластикову пляшку.

Шведська поліція безпеки заявила виданню, що їй відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах та безпілотниками російського виробництва. «Але ми не можемо вдаватися в подробиці або розповідати про нашу розвідувальну роботу», — сказав прессекретар шведської поліції безпеки Фредрік Хультгрен-Фріберг.

Загалом, за даними шведської транспортної адміністрації, за останні місяці було викрадено близько сотні камер по всій країні.

Як раніше повідомлялося, Швеція не допустить Росію до розслідування вибухів на «Північних потоках»