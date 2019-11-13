У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих
Аварія сталася на трасі недалеко від міста Нітра
Фото: Polícia Slovenskej republiky
В результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 осіб загинули
У середу, 13 листопада, в Словаччині в результаті ДТП загинули щонайменше 13 людей.
Про це повідомляє видання Novy Cas.
Зазначається, що автобус з пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем на трасі недалеко від міста Нітра.
За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 осіб загинули.
Місцева влада допускає, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися.
Нагадаємо, На Львівщині п'яний поліцейський влаштував ДТП, є загиблий.Також на автодорозі Бородянка-Гостомель внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири людини, з них двоє дітей, та чотири людини госпіталізовано до лікарні.