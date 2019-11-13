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    У світі

    У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих

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    Аварія сталася на трасі недалеко від міста Нітра - У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих
    Аварія сталася на трасі недалеко від міста Нітра
    Фото: Polícia Slovenskej republiky

    В результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 осіб загинули

    У середу, 13 листопада, в Словаччині в результаті ДТП загинули щонайменше 13 людей.

    Про це повідомляє видання Novy Cas.

    Зазначається, що автобус з пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем на трасі недалеко від міста Нітра.

    За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 осіб загинули.

    Місцева влада допускає, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися.

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    У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих
    У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих
    У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих
    У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих
    У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих
    У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих

    Нагадаємо, На Львівщині п'яний поліцейський влаштував ДТП, є загиблий.

    Також на автодорозі Бородянка-Гостомель внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири людини, з них двоє дітей, та чотири людини госпіталізовано до лікарні.
    ДТП Словаччина вантажівки автомобіль
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