У Словаччині автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 загиблих



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Аварія сталася на трасі недалеко від міста Нітра Фото: Polícia Slovenskej republiky

В результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 осіб загинули

У середу, 13 листопада, в Словаччині в результаті ДТП загинули щонайменше 13 людей.

Про це повідомляє видання Novy Cas.

Зазначається, що автобус з пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем на трасі недалеко від міста Нітра.

За останніми даними, в результаті зіткнення близько 20 осіб отримали поранення, 13 осіб загинули.

Місцева влада допускає, що кількість постраждалих і загиблих може збільшитися.

Нагадаємо, На Львівщині п'яний поліцейський влаштував ДТП, є загиблий.