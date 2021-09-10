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    У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $3 тис.

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    У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $3 тис. - У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $3 тис.
    У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $3 тис.
    Фото з відкритих джерел

    Найбільші стягнення - від $1 тисячі до $3 тисяч - накладатимуться за повторні порушення

    Штрафи за порушення маскового режиму в аеропортах США та літаках американських компаній зросли вдвічі – після оголошення Байденом нових обмежень в умовах пандемії. Про це повідомляє CNN із посиланням на міністерство внутрішньої безпеки США.

    «З п’ятниці максимальний штраф за порушення вимог носіння маски при користуванні (авіаційним – ред.) транспортом збільшується вдвічі. Штрафи для громадян становитимуть від $500 до $3 тисяч», – указується в повідомленні.

    Досі діапазон штрафів за такі порушення коливався в межах від $250 до $1500.

    Як уточнили в міністерстві, найбільші стягнення - від $1 тисячі до $3 тисяч - накладатимуться за повторні порушення.

    Зазначається, що цього року Адміністрація з питань безпеки на транспорті США зафіксувала понад 4 тисячі порушень маскового режиму в аеропортах і під час перельотів. До того ж бортпровідники, які просять пасажирів надягти маски, часто стикаються з проявами агресії.

    Теги: США штраф
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    У США авіапасажирів без масок штрафуватимуть на $3 тис.