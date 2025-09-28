У США чоловік в ефірі зізнався, що вбив і поховав батьків

53-річний Лоренц Краус заявив, що вбив батьків «з милосердя», і вони знали, що загинуть від його руки

У Нью-Йорку, США, 53-річний Лоренц Краус під час телевізійного інтерв'ю несподівано зізнався, що вісім років тому вбив своїх батьків і поховав їхні тіла на подвір'ї будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Злочин розкрили в рамках розслідування шахрайства із соціальними виплатами. Поліція зацікавилася тим, що Франц (92 роки) і Тереза (83 роки) Крауси продовжували отримувати державні виплати, попри те, що їх ніхто не бачив протягом багатьох років.

У півгодинному інтерв'ю Краус заявив, що вбивство було «з милосердя». Він пояснив, що його батьки, які пережили Другу світову війну, останнім часом страждали: матір зазнала травми після падіння, а батько втратив можливість керувати автомобілем після операції на очах.

«Я виконав свій обов'язок перед батьками. Моя турбота щодо їхніх страждань була понад усе», – цитує видання слова Крауса, який також підтвердив, що його літні батьки знали про свою загибель від його руки.

Одразу після виходу зі студії Лоренца Крауса затримали та висунули звинувачення у двох убивствах.

На судовому засіданні його захисниця, Ребека Сокол, заявила про невинуватість підозрюваного. Крім того, вона повідомила, що розслідуватиме обставини проведення інтерв'ю. Адвокат зазначила, що якщо «медіа діяли як агент поліції, показання можуть бути неприйнятні в суді».

