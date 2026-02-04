Трамп запропонував своїй адміністрації «пом’якшити» імміграційне питання

Дональд Трамп повідомив, що саме за його вказівкою вивели 700 військовослужбовців з Міннесоти, де тривають протести проти міграційних агентів (ICE)

Президент Дональд Трамп припустив, що його адміністрація могла б застосувати «м’якший підхід» до імміграції після смертельної стрілянини двох громадян США в Міннеаполісі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Я зрозумів, що, можливо, нам знадобиться трохи м’якший підхід, але все одно потрібно бути жорстким. Це злочинці, ми маємо справу з справді запеклими злочинцями», – сказав президент.

Президент також заявив, що вказівка ​​Міністерству внутрішньої безпеки негайно вивести 700 військовослужбовців з Міннесоти надійшла безпосередньо від нього.

«Так, це було так. Але це виходило не від мене, бо я просто хотів це зробити. Ми вже це зробили. Ми чекаємо, поки вони звільнять ув’язнених. Назвіть нам убивць, яких вони утримують, і всіх поганих людей, наркоторговців, усіх поганих людей, яких ми допустили до нашої країни», – сказав він.

Трамп стверджує, що рівень злочинності в Міннесоті знизився завдяки його адміністрації.

Нагадаємо, що 22 січня Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим. Так, агент імміграційної служби застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.

Згодом стало відомо, що було також вбито медбрата Алекса Претті. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав його загибель «прикрим інцидентом».

До слова, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.