У США опублікували раніше секретні документи про військову операцію в Афганістані



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Військова операція США в Афганістані розпочалася в жовтні 2001 року

Військове командування США в Кабулі і Білий дім часто спотворювали статистичні дані для того, щоб у суспільства склалося враження, що США беруть гору у війні

Газета The Washington Post 9 грудня,опублікувала раніше засекречені документи про військову операцію США в Афганістані. З них випливає, що Білий дім приховував правду від американської громадськості про реальний стан справ під час бойових дій в цій країні.

Публікація заснована на даних офісу генерального інспектора США з питань відновлення Афганістану Джона Сопко, якому було доручено вивчити причини невдач найтривалішого збройного конфлікту в американській історії.

«Серед цих документів - більше двох тисяч записів інтерв'ю з тими, хто безпосередньо брав участь у війні і приймав рішення», - пише газета. Вона домоглася доступу до них відповідно до закону про свободу інформації після трирічного судового розгляду.

«Протягом 18 років військових дій в Афганістані високопоставлені чиновники США робили завідомо неправдиві заяви і приховували очевидний факт неможливості виграти цю війну», - підкреслює видання.

Також повідомляється, що американське військове командування в Кабулі і Білий дім часто спотворювали статистичні дані для того, щоб у суспільства склалося враження, що США беруть гору у війні.

Зокрема наводяться висловлювання генерал-лейтенанта у відставці Майкла Флінна, який очолював розвідку в Командуванні спеціальних операцій США і брав участь у військових діях в Афганістані та Іраку.

«Від послів ми чуємо, що США чудово виконують поставлені завдання. Справді? Раз так, то чому виникає відчуття, що ми програємо?», - зауважив він.

Крім того, газета цитує колишнього спецпредставника США по Афганістану і Пакистану Джеймса Доббінса, який заявив, що американська влада «не вторгається в бідні країни, щоб зробити їх багатшими».

«Ми також не втручаємося в авторитарні країни, щоб зробити їх демократичними. Ми втручаємося в охоплені насильством країни, щоб встановити там мир, і ми явно зазнали невдачі в Афганістані», - сказав дипломат.

Газета також навела зроблені професором політології Університету Брауна (штат Род-Айленд) Нетою Кроуфорд оцінки, згідно з якими з 2001 року Пентагон, Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку витратили близько $ 950 млрд на військову операцію в Афганістані і цивільні проекти в цій країні. Однак ефективність використання цих коштів виявилася невеликою «через великий масштаб корупції в Афганістані», вказало видання.

Військова операція розпочалася в жовтні 2001 року. На піку кампанії у 2010-2013 роках чисельність американського контингенту в Афганістані разом із союзниками перевищувала 150 тисяч військовослужбовців. Основні бойові сили США і НАТО були виведені звідти у 2014 році.

Нагадаємо, у листопаді президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.

Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»

Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.