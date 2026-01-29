Адміністрація Трампа пересварилася через вбивства в Міннеаполісі – Politico

Напруженість в адміністрації Трампа через імміграційну політику наростала місяцями

У найближчому оточенні президента США Дональда Трампа тривають гострі суперечки через реакцію адміністрації на вбивство другої людини в Міннеаполісі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

У середу, 28 січня, Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що двоє агентів, які застрелили американського громадянина Алекса Претті, з суботи, 24 січня, перебувають у відпустці, що суперечить твердженням командувача з особливих наказів Прикордонної служби США Грегорі Бовіно про те, що ці агенти працювали в інших містах.

Показово, що ключові чиновники адміністрації Трампа також дистанціюються від версії, яку вони використовували відразу після вбивства Претті, коли звинуватили 37-річного медбрата реанімаційного відділення в тому, що він був «терористом», який хотів «розправитися» з федеральними агентами.

За повідомленням Axios, міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, яка заявила, що Претті був на протестах, аби «продовжувати насильство», слідувала прикладу радника Трампа Стівена Міллера. Міллер, своєю чергою, звинуватив Митну та прикордонну службу в наданні недостовірної інформації та можливому невиконанні вказівок Білого дому.

🇺🇸У штаті Міннесота тривають масштабні протести проти дій агенції ICE. Дональд Трамп дещо пом'якшив свою позицію щодо місцевої влади та вирішив відкликати з Міннеаполіса голову прикордонної служби Грега Бовіно на тлі критики щодо методів його роботи.



— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 28, 2026

Дедалі більша кількість спроб перекласти відповідальність свідчить про те, що люди, наближені до Трампа, визнають останню стрілянину серйозною політичною вразливістю для Білого дому. «Ймовірно, були допущені помилки, як політичні, так і тактичні», – сказав представник Міністерства внутрішньої безпеки США, говоривши на умовах анонімності.

Чиновник вказав на зростання тиску на імміграційні служби та напружену ситуацію на місцях, де відбуваються зіткнення між протестувальниками й агентами Імміграційної та митної служби США (ICE). «Зрештою, під тиском ситуація вийде з-під контролю, люди почнуть робити помилки, а потім це буде використано в ЗМІ обома сторонами — і всі почнуть сваритися», – пояснив він.

Високопоставлений представник Білого дому відкинув критику, яка лунає на адресу адміністрації Трампа за її початкову реакцію на стрілянину. «Немає причин для занепокоєння. Стівен висловився на основі попереднього звіту, і так само вчинили багато інших відомств, які базували свої заяви на цьому попередньому звіті», – сказав він.

Білий дім також вказав на захист Трампом Ноем, у тому числі на те, що міністерка «дуже добре працює» і не збирається йти у відставку. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Міллер є «одним із найнадійніших» помічників Трампа.

Протягом чотирьох днів після стрілянини Білий дім намагався стримати політичну кризу в Міннеаполісі, сигналізуючи про намір змінити курс. Трамп, зокрема, відправив до Міннеаполіса колишнього очільника ICE Тома Хомана, який буде відповідати за нагляд за операціями в Міннесоті, а Бовіно був переведений з цього штату.

Однак кадрові перестановки мало вплинули на політичний тиск, який оточує адміністрацію, оскільки низка законодавців від Республіканської партії публічно критикують реакцію команди Трампа, в тому числі деякі вимагають звільнення Ноем. Також під питанням опинилося фінансування Імміграційної та митної служби, демократи погрожують шатдауном, вимагаючи обмежень для відомства.

Трамп здебільшого дотримувався чіткого сценарію, заявляючи журналістам, що хоче бачити «дуже чесне і добросовісне розслідування» щодо вбивства Претті. Трамп дистанціювався від ярлика «терорист», який і Ноем, і Міллер використовували в перші години після стрілянини.

Міллер заявив, що Білий дім доручив Міністерству внутрішньої безпеки залучити додатковий персонал Митної та прикордонної служби, щоб утримати протестувальників подалі від операцій. Первинна оцінка, згідно з якою Претті погрожував зброєю і займався «тероризмом» безпосередньо перед тим, як його застрелили, була заснована на повідомленнях Митної та прикордонної служби з місця подій.

Високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що заява Міллера не була реакцією на невдоволення його первинним коментарем, а мала на меті «виправити ситуацію». «Митна та прикордонна служба надала первинну оцінку, і зрештою виявилося, що це була неповна оцінка. Тому я думаю, Стівен просто намагався прояснити деякі непорозуміння», – каже він.

Як пише Politico, напруженість між вищими посадовцями Трампа з питань імміграції наростала протягом кількох місяців. Ноем і Хоман регулярно не могли дійти згоди щодо найкращого способу реалізації програми масових депортацій, і обидва хотіли, щоб їх вважали головними відповідальними за це. А Міллер, якого вважають архітектором імміграційної політики Трампа, тиснув на Міністерство внутрішньої безпеки, аби воно виконувало щоденні плани арештів і депортацій, що, на думку деяких посадовців, призвело до агресивного і безсистемного підходу.

Журналісти кажуть, що Міллер, один із найвпливовіших радників Трампа, часто вважався «недоторканним». Його вплив зараз виходить далеко за межі імміграції та поширюється на низку жорстких ліній політики «Америка понад усе». Рішення Міллера відступити та пояснити свою поспішність у визначенні Претті «терористом» було сприйняте всередині адміністрації деякими як рідкісний приклад вразливості впливового радника президента.

Нагадаємо, що 22 січня Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим. Так, агент імміграційної служби застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.

Згодом стало відомо, що було також вбито медбрата Алекса Претті. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав його загибель «прикрим інцидентом».

До слова, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.