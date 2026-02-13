Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп витратив понад $40 млн на депортацію мігрантів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп витратив понад $40 млн на депортацію мігрантів
фото з відкритих джерел

$133 тисячі за особу: звіт Сенату США розкрив колосальні витрати адміністрації Трампа на депортацію мігрантів

Адміністрація президента Дональда Трампа витратила понад $40 млн на депортацію лише 300 мігрантів до віддалених країн, з якими ті не мали жодних зв'язків. Згідно з новими даними, середня вартість вислання однієї особи становить близько $133 тис., що викликало хвилю критики з боку демократів та правозахисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Звіт демонструє невідповідність між кількістю депортованих та витраченими коштами. Найдорожчим напрямком виявилася Африка.

Середня вартість депортації однієї особи в Руанду сягнула $1,1 млн. Загалом ця країна прийняла лише семеро мігрантів. Вислання громадянина Ямайки обійшлося бюджету США у $181 тис., попри наявність наказу про його повернення на батьківщину.

Значна частина бюджету – близько $32 млн – була перерахована безпосередньо урядам п’яти держав: Екваторіальної Гвінеї, Сальвадору, Палау, Есватіні та Руанди.

У звіті також наводяться приклади індивідуальних депортацій. Громадянина Мексики депортували до Південного Судану, на що витратили близько 91 тисячі доларів. Через кілька тижнів його перевезли до Мексики.

У документі зазначається, що Білий дім обґрунтував політику депортацій як необхідність для видворення нелегальних злочинців, яких рідні країни відмовлялися приймати. Водночас імміграційні правозахисні організації оскаржували цю практику в судах, заявляючи про ризики для законослухняних мігрантів.

В іншому випадку громадянина Ямайки відправили до Есватіні орієнтовно за понад $181 тис., хоча існував наказ про його повернення на батьківщину. Згодом США повторно оплатили його транспортування.

За даними звіту, один з американських посадовців у приватній розмові з працівниками сенатського комітету схарактеризувати програму як дорогий стримувальний механізм і засіб тиску на мігрантів з метою відмови від подання заяв на притулок.

Автори звіту також звернули увагу, що Державний департамент не залучає зовнішніх аудиторів для відстеження використання коштів, переказаних іноземним урядам.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відвідав новий центр утримання мігрантів, розташований у національному парку Еверглейдс, штат Флорида. Об’єкт, який уже встигли охрестити «Алігатор Алькатрасом», знаходиться приблизно за 60 км від Маямі – в глибині субтропічних болотистих угідь, населених алігаторами, крокодилами та пітонами.

Читайте також:

Теги: США мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа
CNN: Американці, а не іноземці, платять за тарифи Трампа
Сьогодні, 01:59
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
Вчора, 02:57
Буданова офіційно призначили керівником Офісу Президента України 2 січня 2026 року
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
30 сiчня, 19:10
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
29 сiчня, 10:00
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
26 сiчня, 05:45
Канада не планує укладати угоду про торгівлю з Китаєм через погрози Трампа
Канада не планує укладати угоду про торгівлю з Китаєм через погрози Трампа
26 сiчня, 00:49
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42
Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво
Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво
21 сiчня, 05:09
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
21 сiчня, 01:13

Політика

Трамп витратив понад $40 млн на депортацію мігрантів
Трамп витратив понад $40 млн на депортацію мігрантів
Фрідріх Мерц дав жорсткий прогноз щодо завершення війни
Фрідріх Мерц дав жорсткий прогноз щодо завершення війни
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА
Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА
Заміна гравця: Кремль визначився з новим переговорником
Заміна гравця: Кремль визначився з новим переговорником
Президентка Єврокомісії відмовилась їхати на Раду миру Трампа у США
Президентка Єврокомісії відмовилась їхати на Раду миру Трампа у США

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Сьогодні, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua