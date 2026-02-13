Трамп витратив понад $40 млн на депортацію мігрантів

$133 тисячі за особу: звіт Сенату США розкрив колосальні витрати адміністрації Трампа на депортацію мігрантів

Адміністрація президента Дональда Трампа витратила понад $40 млн на депортацію лише 300 мігрантів до віддалених країн, з якими ті не мали жодних зв'язків. Згідно з новими даними, середня вартість вислання однієї особи становить близько $133 тис., що викликало хвилю критики з боку демократів та правозахисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Звіт демонструє невідповідність між кількістю депортованих та витраченими коштами. Найдорожчим напрямком виявилася Африка.

Середня вартість депортації однієї особи в Руанду сягнула $1,1 млн. Загалом ця країна прийняла лише семеро мігрантів. Вислання громадянина Ямайки обійшлося бюджету США у $181 тис., попри наявність наказу про його повернення на батьківщину.

Значна частина бюджету – близько $32 млн – була перерахована безпосередньо урядам п’яти держав: Екваторіальної Гвінеї, Сальвадору, Палау, Есватіні та Руанди.

У звіті також наводяться приклади індивідуальних депортацій. Громадянина Мексики депортували до Південного Судану, на що витратили близько 91 тисячі доларів. Через кілька тижнів його перевезли до Мексики.

У документі зазначається, що Білий дім обґрунтував політику депортацій як необхідність для видворення нелегальних злочинців, яких рідні країни відмовлялися приймати. Водночас імміграційні правозахисні організації оскаржували цю практику в судах, заявляючи про ризики для законослухняних мігрантів.

В іншому випадку громадянина Ямайки відправили до Есватіні орієнтовно за понад $181 тис., хоча існував наказ про його повернення на батьківщину. Згодом США повторно оплатили його транспортування.

За даними звіту, один з американських посадовців у приватній розмові з працівниками сенатського комітету схарактеризувати програму як дорогий стримувальний механізм і засіб тиску на мігрантів з метою відмови від подання заяв на притулок.

Автори звіту також звернули увагу, що Державний департамент не залучає зовнішніх аудиторів для відстеження використання коштів, переказаних іноземним урядам.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відвідав новий центр утримання мігрантів, розташований у національному парку Еверглейдс, штат Флорида. Об’єкт, який уже встигли охрестити «Алігатор Алькатрасом», знаходиться приблизно за 60 км від Маямі – в глибині субтропічних болотистих угідь, населених алігаторами, крокодилами та пітонами.