Конфлікт за Гренландію. Глава уряду Канади закликав країни об'єднуватися проти США

Карні: Середні держави повинні діяти разом, бо якщо ми не сидимо за столом, то ми в меню

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що глобальна система управління під керівництвом США переживає «кризу», яка визначається конкуренцією великих держав і «занепадом» порядку, заснованого на правилах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

З моменту вступу в канадську політику у 2025 році Карні неодноразово попереджав, що світ не повернеться до нормального стану, який існував до Трампа. Він підтвердив це у промові, в якій не згадував Трампа, але проаналізував вплив президента на світові справи.

Карні зазначив, що Канада отримала вигоду від старого «міжнародного порядку, заснованого на правилах», зокрема від «американської гегемонії», яка «допомогла забезпечити суспільні блага: відкриті морські шляхи, стабільну фінансову систему, колективну безпеку та підтримку механізмів вирішення спорів». За його словами, настала нова реальність.

«Назвемо речі своїми іменами: це система посилення суперництва великих держав, де найпотужніші з них переслідують свої інтереси, використовуючи економічну інтеграцію як засіб примусу», – наголосив Карні.

Прем'єр-міністр Канади зауважив, що такі країни, як Канада, більше не можуть сподіватися, що «покірність забезпечить безпеку». «Питання для середніх держав, таких як Канада, полягає не в тому, чи адаптуватися до цієї нової реальності. Ми мусимо це зробити. Питання полягає в тому, чи адаптуємося ми, просто будуючи вищі стіни, чи можемо зробити щось більш амбітне. Середні держави повинні діяти разом, бо якщо ми не сидимо за столом, то ми в меню. Великі держави можуть собі дозволити діяти самостійно. Вони мають ринок, військовий потенціал і важелі впливу, щоб диктувати умови. Середні держави цього не мають», – додав він.

До слова, канадські оборонні планувальники вперше за сто років провели теоретичне моделювання масштабного військового конфлікту зі Сполученими Штатами, яке показало швидку поразку Канади в класичній війні та необхідність переходу до партизанських методів опору.