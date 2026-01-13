Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО

У Конгресі США заговорили про «екзистенційну кризу НАТО» через Трампа

Американський демократ заявив, що можливе захоплення острова означатиме прямий конфлікт США з європейськими союзниками

Погрози президента США Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією створюють екзистенційну кризу для НАТО. Про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, коментуючи публічні заяви глави Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами сенатора, у разі реалізації таких намірів США фактично вступлять у конфлікт із власними союзниками. «Це буде кінець НАТО. Альянс буде зобов’язаний захищати Гренландію» – заявив Мерфі.

Він наголосив, що у такому разі Сполучені Штати опиняться у ситуації прямого протистояння з європейськими державами. «Це означає, що ми будемо воювати з Європою, з Англією, з Францією» – зазначив сенатор.

Мерфі також звинуватив президента Трампа у спробі відволікти увагу американського суспільства від внутрішніх проблем країни. За його словами, Білий дім ігнорує соціальні та економічні виклики, з якими стикаються мільйони громадян США.

«Президент щодня думає про вторгнення в Гренландію, управління економікою Венесуели, будівництво бальної зали. Він зовсім не думає про американський народ», – сказав сенатор.

За його словами, цього місяця страхові внески на медичне страхування для 22 млн американців зростають, у деяких випадках – удвічі. Водночас адміністрація скоротила програми допомоги на харчування, що призводить до того, що частина дітей не має можливості повноцінно харчуватися.

Раніше конгресмен-республіканець Ренді Файн зареєстрував у Палаті представників законопроєкт «Про анексію Гренландії та надання їй статусу штату США».

Раніше Дональд Трамп заявляв, що система оборони Гренландії, за його словами, «складається з двох собачих упряжок». Також він допускав, що Сполученим Штатам «можливо, доведеться обирати» між реалізацією своїх амбіцій щодо острова та збереженням НАТО.