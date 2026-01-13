Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
У Конгресі США заговорили про «екзистенційну кризу НАТО» через Трампа
Instagram: senchrismurphy

Американський демократ заявив, що можливе захоплення острова означатиме прямий конфлікт США з європейськими союзниками

Погрози президента США Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією створюють екзистенційну кризу для НАТО. Про це заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, коментуючи публічні заяви глави Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами сенатора, у разі реалізації таких намірів США фактично вступлять у конфлікт із власними союзниками. «Це буде кінець НАТО. Альянс буде зобов’язаний захищати Гренландію» – заявив Мерфі.

Він наголосив, що у такому разі Сполучені Штати опиняться у ситуації прямого протистояння з європейськими державами. «Це означає, що ми будемо воювати з Європою, з Англією, з Францією» – зазначив сенатор.

Мерфі також звинуватив президента Трампа у спробі відволікти увагу американського суспільства від внутрішніх проблем країни. За його словами, Білий дім ігнорує соціальні та економічні виклики, з якими стикаються мільйони громадян США.

«Президент щодня думає про вторгнення в Гренландію, управління економікою Венесуели, будівництво бальної зали. Він зовсім не думає про американський народ», – сказав сенатор.

За його словами, цього місяця страхові внески на медичне страхування для 22 млн американців зростають, у деяких випадках – удвічі. Водночас адміністрація скоротила програми допомоги на харчування, що призводить до того, що частина дітей не має можливості повноцінно харчуватися.

Раніше конгресмен-республіканець Ренді Файн зареєстрував у Палаті представників законопроєкт «Про анексію Гренландії та надання їй статусу штату США».

Раніше Дональд Трамп заявляв, що система оборони Гренландії, за його словами, «складається з двох собачих упряжок». Також він допускав, що Сполученим Штатам «можливо, доведеться обирати» між реалізацією своїх амбіцій щодо острова та збереженням НАТО.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Сенат США Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ за правилами зламаний, прогнози більше не працюють
Прогнози більше не працюють. Як Путін, Трамп і Сі зламали світовий порядок
5 сiчня, 14:34
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
23 грудня, 2025, 00:37
На знімках, зроблених 18 березня 2025 року, видно судно Bella 1, яке США переслідують з території Венесуели
Нафтові танкери розвертаються від Венесуели через загрозу з боку США
3 сiчня, 05:31
Прем'єрка Данії заявила, що агресія США проти Гренландії зруйнує НАТО
Прем'єрка Данії заявила, що агресія США проти Гренландії зруйнує НАТО
5 сiчня, 23:45
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії
8 сiчня, 03:24
Унаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
8 сiчня, 04:54
Документальний фільм Чернова про війну в Україні претендує на відзнаку американських режисерів
Документалка Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінована на премію Гільдії режисерів США
8 сiчня, 14:59
Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче
Трамп дав прогноз щодо миру в Україні
28 грудня, 2025, 21:27
США не бачили такого лідера з часів Лінкольна, заявив Келлог про Зеленського
Келлог зробив гучну заяву про Зеленського
10 сiчня, 20:58

Політика

Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України
Швейцарія скасувала показ російського пропагандистського фільму про Майдан
Швейцарія скасувала показ російського пропагандистського фільму про Майдан
У Таганрозі атаковано завод «Атлант-Аеро», який виробляє дрони
У Таганрозі атаковано завод «Атлант-Аеро», який виробляє дрони
Підозрюваний у корупції ексміністр Польщі отримав політичний притулок в Угорщині
Підозрюваний у корупції ексміністр Польщі отримав політичний притулок в Угорщині
США закликають своїх громадян негайно залишити Іран
США закликають своїх громадян негайно залишити Іран

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua