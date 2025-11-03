Головна Техно Девайси
Європейські вчені на порозі створення акумулятів з рекордною енергоємністю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Європейські вчені на порозі створення акумулятів з рекордною енергоємністю
Літій-сірчані акумулятори є перспективною альтернативою традиційним літій-іонним системам
фото: Fraunhofer IWS/AI

Вчені прогнозують, що акумулятори можна буде використовувати не лише в електромобілях, а й у авіації, безпілотниках та портативних енергосистемах

Інститут матеріалів та балкових технологій Фраунгофера IWS у співпраці з європейськими партнерами розпочав дослідження нової архітектури літій-сірчаних (Li-S) акумуляторів. Вчені планують подолати ключові технологічні обмеження традиційних літій-іонних систем та створити легкі, безпечні й високоенергетичні елементи, придатні для електромобільності, авіації та дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IWS.

Літій-сірчані акумулятори є перспективною альтернативою, але їхнє комерційне впровадження стримується обмеженим терміном служби циклу. Вчені працюють над цією проблемою.

«Початкові лабораторні результати свідчать про те, що в майбутньому ця архітектура технічно може досягти питомої енергії понад 600 ват-годин на кілограм зі стабільною циклічною поведінкою», – зазначають вчені. Це значно менша вага при порівнянній енергії, ніж у сучасних акумуляторів.

Партнери розробляють два покоління елементів для електромобільності з цільовою щільністю енергії до 550 ват-годин на кілограм і виробничими витратами менше €75 за кіловат-годину.

Для промислового впровадження нових матеріалів Fraunhofer IWS використовує свою запатентовану технологію DRYtraec. Цей метод сухого покриття електродів скорочує споживання енергії до 30%, значно зменшує викиди CO2 та може масштабуватися до до промислових розмірів.

Очікується, що функціональні прототипи, які підтвердять прогнозовану продуктивність, будуть представлені в найближчі роки.

Нагадаємо, Україна має намір суттєво наростити виробництво безпілотних систем. У 2026 році наша країна буде здатна виготовити до 20 млн FPV, ISR та інших дронів.

За словами міністра, план можливий за умови, що міжнародні партнери нададуть необхідне фінансування. «Вдячний Великій Британії за нашу активну співпрацю в галузі дронів-перехоплювачів та за надання 85 тис. дронів цього року», – каже він.

Очільник Міноборони наголосив, що «Рамштайн» залишається найважливішою платформою для координації військової допомоги. Шмигаль наголосив, що Україні потрібні рішучі дії, аби зупинити російську агресію.

