Європейські вчені на порозі створення акумулятів з рекордною енергоємністю

Вчені прогнозують, що акумулятори можна буде використовувати не лише в електромобілях, а й у авіації, безпілотниках та портативних енергосистемах

Інститут матеріалів та балкових технологій Фраунгофера IWS у співпраці з європейськими партнерами розпочав дослідження нової архітектури літій-сірчаних (Li-S) акумуляторів. Вчені планують подолати ключові технологічні обмеження традиційних літій-іонних систем та створити легкі, безпечні й високоенергетичні елементи, придатні для електромобільності, авіації та дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IWS.

Літій-сірчані акумулятори є перспективною альтернативою, але їхнє комерційне впровадження стримується обмеженим терміном служби циклу. Вчені працюють над цією проблемою.

«Початкові лабораторні результати свідчать про те, що в майбутньому ця архітектура технічно може досягти питомої енергії понад 600 ват-годин на кілограм зі стабільною циклічною поведінкою», – зазначають вчені. Це значно менша вага при порівнянній енергії, ніж у сучасних акумуляторів.

Партнери розробляють два покоління елементів для електромобільності з цільовою щільністю енергії до 550 ват-годин на кілограм і виробничими витратами менше €75 за кіловат-годину.

Для промислового впровадження нових матеріалів Fraunhofer IWS використовує свою запатентовану технологію DRYtraec. Цей метод сухого покриття електродів скорочує споживання енергії до 30%, значно зменшує викиди CO2 та може масштабуватися до до промислових розмірів.

Очікується, що функціональні прототипи, які підтвердять прогнозовану продуктивність, будуть представлені в найближчі роки.

