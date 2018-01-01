У США пояснили, що нові санкції не вплинуть на держборг Росії

Глава мінфіну США запевняє, що запропоновані у Конгресі санкції не спрямовані на суверенний борг РФ

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив в ході засідання фінансового комітету палати представників США, що нові санкції, запропоновані відомством Конгресу, не спрямовані на суверенний борг Росії. Про це повідомляє Вloomberg. «Ми робимо акцент на відповідні санкції щодо поганих людей і компаній, а не на санкції проти боргу», - заявив



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Глава мінфіну США запевняє, що запропоновані у Конгресі санкції не спрямовані на суверенний борг РФ

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив в ході засідання фінансового комітету палати представників США, що нові санкції, запропоновані відомством Конгресу, не спрямовані на суверенний борг Росії.

Про це повідомляє Вloomberg.

«Ми робимо акцент на відповідні санкції щодо поганих людей і компаній, а не на санкції проти боргу», - заявив Мнучін.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США наполягатиме на оприлюдненні закритої частини так званого «кремлівського списку».

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.