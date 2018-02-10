У США просять розслідувати продаж Трампом маєтку російському олігарху

Звернення сенатора подано на тлі розслідування можливих зв’язків кампанії Трампа з Росією

Американський сенатор Рон Вайден звернувся до міністерства фінансів США з проханням надати документи щодо продажу маєтку Дональда Трампа російському бізнесмену Дмитру Риболовлєву в 2008 році. Про це повідомляє CNN. У листі сенатора вказано, що Трамп в 2004 році придбав у Флориді маєток у Палм-Біч за 41,35 мільйонів доларів. А в 2008



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Росіянин Дмитро Риболовлєв придбав будинок Трампа за 95 млн доларів

Звернення сенатора подано на тлі розслідування можливих зв’язків кампанії Трампа з Росією

Американський сенатор Рон Вайден звернувся до міністерства фінансів США з проханням надати документи щодо продажу маєтку Дональда Трампа російському бізнесмену Дмитру Риболовлєву в 2008 році.

Про це повідомляє CNN.

У листі сенатора вказано, що Трамп в 2004 році придбав у Флориді маєток у Палм-Біч за 41,35 мільйонів доларів. А в 2008 році продав нерухомість компанії, яка належала Риболовлєву, за 95 мільйонів.

«Вкрай важливо, щоб Конгрес простежив за цими грошима і провів ретельне розслідування будь-яких можливих випадків відмивання коштів або інших незаконних фінансових операцій між президентом, його партнерами і Росією», - заявив Вайден.

Звернення сенатора подано на тлі розслідування можливих зв’язків кампанії Трампа з Росією.

Влітку 2016 року на запитання про продаж маєтку в Палм-Біч Трамп відповідав, що не знав та ніколи не зустрічав Риболовлєва.

«Я почув багато речей про нього і про його родину. Він просто багатий хлопець з Росії», - розповів тоді Трамп в інтерв’ю Politico.

Олігарх Дмитро Риболовлєв володіє футбольним клубом «Монако». Також він входить до двадцятки найбагатших людей Росії за версією журналу Forbes. У 2016 році його статки складали близько 9 мільярдів доларів.

Нагадаємо, глава Білого дому не дозволив публікацію меморандуму демократів у «російській справі», оскільки документ містить «багато пасажів, кваліфікованих як секретні».

Тижнем раніше Трамп дозволив опублікувати секретний документ, підготовлений республіканцями. У ньому стверджувалося, що співробітники ФБР перевищували повноваження під час розслідування втручання РФ у президентські вибори в США.

Після цього сенатор Джон Маккейн заступився за ФБР: «Трамп лише зміцнює Путіна».

Також колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає «катастрофою» ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом «доповіді Нуньєса» про методи роботи ФБР та начебто «зловживання» законодавством з боку цього органу. Байден вважає, що «Трамп робить все так, як хотів би Путін».

На початку лютого у Білому домі заявили про можливу відставку глави ФБР.

Джерело: Громадське